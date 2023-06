"Æggetyve" nægter bøde og ender i retten

Kassaaluk Kristensen Fredag, 23. juni 2023 - 13:49

I sagen om de 103 havterneæg, der er samlet på ø-gruppen Kitsissunnguit ved Aasiaat, er to mænd nu sigtet for at have samlet æg fra de fredede fugle.

Mændene blev opdaget under Grønlands Fiskerilicenskontrol’s kontrolsejltur i området den 13. juni 2023.

- De to mænd har nægtet at modtage bøden. Derfor er de nu sigtet for at have forstyrret havfuglenes område og for at have samlet fredede fugles æg, oplyser politikommissær i Aasiaat Politi, Aqqaluk Petersen til Sermitsiaq.AG.

Havterner og deres yngleplads, den mosede ø-gruppe Kitsissunnguit ved Aasiaat, har været fredet siden 2008. En forstyrrelse af havternekolonier kan resultere i, at fuglene forlader området og dermed risikerer at blive reduceret i antal, lyder det i en rapport fra Naturinstituttet.

Dyre æg

Politikommissæren oplyser, at alle æg, der indsamles ulovligt bliver konfiskeret. Samtidigt oplyser han, at indsamling af æg udløser en bøde på 1.000 kroner per æg. Dermed har de to – nu sigtede – mænd, en udsigt til at skulle betale en samlet bøde på 103.000 kroner for at have samlet i alt 103 havterneæg, hvis de bliver dømt i retten.

Bøden tilfalder landskassen ifølge loven.

- Det skal retten selvfølgelig afgøre. Processen med at færdiggøre et anklageskrift er i gang, men vi kan ikke vide, hvornår sagen bliver berammet, siger han.

Han oplyser, at det er GFLK, der kontrollerer fredede områder, men at politiet også reagerer på ulovlig indsamling eller forstyrrelser af fredede områder, hvis de støder på dem under en anden opgave eller hvis borgere anmelder sager.

De samlede havterneæg fra episoden er konfiskeret af GFLK og destrueret. Politikommissæren oplyser, at de konfiskerede æg skal destrueres i henhold til loven.