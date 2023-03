Problem-isbjørn kan nu aflives uden tilladelse

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. marts 2023 - 17:45

Isbjørne, der kommer i beboede områder og som ikke kan skræmmes væk ved varselskud eller andet forsøg, kan nu aflives uden at indhente en tilladelse fra departementet for fangst og fiskeri.

Departementet skal dog stadig informeres om bortskræmninger af isbjørne ved beboede områder.

Det oplyser departementet for fangst og fiskeri i en pressemeddelelse, og skriver, at bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne er fornyet.

- Det er tilføjet, at isbjørne, der vurderes som problemisbjørne kan aflives af erhvervsfangerne med gyldig licens, tilfalder en pågældende erhvervsfanger, skriver departementet.

Fangerne må stadig ikke aflive hunisbjørne med unger, og skal fortsat skræmme dem bort fra beboede områder, oplyses det.

Fangerviden taget med i beslutninger

Det seneste år har der været flere beretninger om problemisbjørne ved beboede områder. Når isbjørne ikke bliver skræmt af varselskud eller anden forsøg på at skræmme dem, skal fangerne indhente en tilladelse fra departementet for at skyde og aflive isbjørnen. Det har dog ikke været muligt at indhente tilladelse først i nogen tilfælde.

Den nye bekendtgørelse om fangst og beskyttelse af isbjørne godkendt af Naalakkersuisut den 6. marts, og bekendtgørelsen er trådt i kraft tirsdag den 7. marts.

Samtidig er det i bekendtgørelsen medtaget, at man skal tage hensyn til den viden fangerne har skal medtages i bestemmelser af kvoter mens betalingsturisme uden fangst også åbnes op for turismeerhvervet.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangt, Karl Tobiassen (S) er glad for, at der er foretaget væsentlige ændringer i bekendtgørelsen.

-Det er godt, at der i den nye bekendtgørelse er medtaget fangerviden, så Naalakkersuisut i forbindelse med de årlige fastsættelser af isbjørnekvoter også skal tages hensyn til dette, siger naalakkersuisoq Karl Tobiassen i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisut har besluttet at den nye isbjørnebestand i Sydøst-Grønland, der blev opdaget sidste år, skal være fredet.