Demonstration for præst: Trommen bør accepteres i kirken

Anders Rytoft Fredag, 19. august 2022 - 07:22

Uden for Amisut i hjertet af Nuuk står omkring 60 mennesker i en halvcirkel, som er rettet mod Karale Kielsen.

Solen skinner. Han lægger højt og tydeligt ud med at forklare om forholdet mellem qilaat og bibelen, hvorefter han læser op af det gamle testamente.

Demonstranterne er mødt op for at vise deres støtte til Markus E. Olsen. De har et ønske om, at landets i øjeblikket mest omdiskuterede præst bliver genindsat som præst i Nuuk.

- Markus E. Olsen gør det mere folkeligt. Man burde acceptere brugen af qilaat. Det burde man allerede have gjort for 100 år siden, siger Kaaleeraq Møller Andersen.

Sang og trommedans

Det er ham, der om lidt vil lede gruppen af demonstranter ned til Annaassisitta Oqaluffia ved kolonihavnen.

I sidste uge stod det klart, at Markus E. Olsen skal fratræde som præst i Nuuk i november. Frem til da er han fritaget for tjeneste som præst.

LÆS OGSÅ: Støtter demonstrerer for Markus E. Olsen torsdag

Det sker efter, at Markus E. Olsen skulle have gennemført en politisk prædiken med uautoriseret trommedans og sang som indslag, samt undladt at nævne Dronning Margrethe i sin velsignelse i en gudstjeneste på nationaldagen 21. juni.

Arrangøren bag demonstratioen - Paninnguaq Heilmann - har på forhånd oplyst, at demonstrationen skal foregå stille og respektfuld. Og det gør den.

Hvilket som helst instrument

Foruden sang og trommedans, som er anført af Kaaleeraq Møller Andersen, går det stille og rolig for sig på vej ned mod kolonihaven.

- Jeg synes, at man skal kunne lovsynge Gud med hvilket som helst instrument. Der skal være plads til at blande og tilpasse kirken med kulturen, siger Kaaleeraq Møller Andersen, da demonstrationen er nået til vejs ende:

- Vi skal kunne bruge vores qilaat til at lovsynge kirken, som skal tilpasses folket.

LÆS OGSÅ: Præst står til fyring: Trommen bliver min kirkelige undergang

Folk klapper, da Karale Kielsen, som startede demonstrationen, runder af med nogle linjer fra bibelen.

Kaaleeraq Møller Andersen er glad for dagens fremmøde. Han havde forventet lidt flere mennesker, men tror, at første skoledag kan have spillet en rolle.

- Men det er okay. Der er stor opbakning.