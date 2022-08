Støtter demonstrerer for Markus E. Olsen torsdag

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 16. august 2022 - 11:49

Det er ikke på sin plads at afskedige Markus E. Olsen. Hans respekt for vores kultur, når han prædiker, får flere borgere til at være mere åbne for kirken.

Sådan lyder budskabet fra arrangøren af en stille demonstration, der starter torsdag den 18. august klokken 17.00 i Nuuk.

Markus E. Olsen og bispeembedet har efter en længere partshøring lavet en fratrædelsesaftale i sidste uge, og Markus E. Olsen skal fratræde som præst i Nuuk i november. Frem til da er Markus E. Olsen fritaget for tjeneste som præst.

Hovedpersonen selv har ikke ønsket at kommentere afskedigelsen.

Trommedans, velsignelse og politik

I partshøringen, som Sermitsiaq.AG har fået indblik i, er der tre begrundelser fra bispeembedet. Markus E. Olsen skulle have gennemført en politisk prædiken med uatoriseret trommedans og sang som indslag, samt undladt at nævne Dronning Margrethe i sin velsignelse i en gudstjeneste på nationaldagen den 21. juni.

- Jeg synes, det er trist, at vi mister en så vigtig person, en person som vi har brug for i landet. Hans prædikener rammer plet og er samfundsrelevante. Jeg synes også, at der skal kunne være plads til alle i kirken, uanset religion og politik, siger arrangøren af demonstrationen Paninnguaq Heilmann til Sermitsiaq.AG.

Hun lægger ikke skjul på, at hun er kristen, og at hun bakker op om den kontroversielle præst:

- Jeg har også lagt mærke til, at Markus E. Olsen som præst vækker den yngre generations interesse for kirken og kristendommen. Samtidig er der også en passage i biblen, der bedyrer, at vi skal lovprise vores gud med dans og tromme, siger hun.

Stille demonstration

Paninnguaq Heilmann skriver i opslaget på Facebook, at demonstrationen skal være en stille og respektfuld demonstration.

Den starter ved Amisut i Nuuk klokken 17.00 torsdag, hvor demonstranter vil gå ned til Annaassisitta Oqaluffia ved kolonihavnen.

I opslaget er en del af begrundelsen en vers fra det Gamle Testamentes anden mosebog, kapitel 15. Her står der, at man skal lovprise gud med dans og trommer.

På nuværende tidspunkt har i alt 118 personer tilkendegivet deres interesse for at deltage ved demonstrationen.

Paninnguaq Heilmann håber, at bispeembedet og Naalakkersuisoq for kultur vil overvære den stille demonstration.