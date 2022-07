Præst står til fyring: Trommen bliver min kirkelige undergang

Kassaaluk Kristensen Fredag, 22. juli 2022 - 11:52

Markus E. Olsen sidder hjemme ved spisebordet og finpudser sin del af en partshøring om sin egen fyring, da Sermitsiaq.AG’s journalist besøger ham fredag formiddag.

I partshøringen, som Sermitsiaq.AG har fået indblik i står der, at biskoppen indstiller personalestyrelsen til at fyre Markus E. Olsen på baggrund af tre episoder, der skete under en gudstjeneste på nationaldagen den 21. juni.

Ifølge partshøringen har præsten misligeholdt sit ansættelsesforhold ved at inddrage uatoriseret trommedans og sang i gudstjenesten, han har undladt at velsigne Dronning Margrethe og han har opfordre inuit til at klare sig selv.

- Før gudstjenesten informerede jeg menigheden og min provst om, at jeg havde planlagt trommedans og sang under gudstjenesten, da disse passer godt til min prædiken. Her benyttede jeg mig af forkyndelsesfriheden, som præsten har, fortæller Markus E. Olsen.

Gik imod menighedrådets ønsker

Markus E. Olsen understreger, at han respekterer den lutheranske tro, når der er gudstjeneste til jul, påske og andre højtider. Han ser dog ikke noget galt i, at trommen implementeres til nationaldagens gudstjeneste for at ære inuits traditioner.

Et mindretal af menighedsrådet har senere udtrykt utilfredshed over suspenderingen, men andre har udtrykt modstand mod trommedans under gudstjenesten.

- Menighedsrådet og provsten har uafhængigt af hinanden oplyst dig om, at de ikke ønsker trommedans under gudstjenesten. Hvorfor gik du imod afslaget og gennemførte gudstjenesten som planlagt?

- Jeg fulgte min samvittighed, da trommen passede godt til min prædiken fra det gamle testamente. Der står der, at man kan lovprise med musikalske instrumenter, deriblandt trommen. Og trommen er også brugt på vores dag, hvor jeg prædikede om vores identitet og kultur, siger Markus E. Olsen.

Trommedans og en opfordring til inuit ser Markus E. Olsen intet problem i. Og ifølge ritualbogen kan præsten vælge sine egne ord til velsignelsen.

Trommen er ikke ond

Markus E. Olsen er overrasket over, at kontroversen om trommen i kirken skulle ende i en suspendering og en fyringssag mod ham. Han havde forventet repressalier, men ikke en fyringssag.

- Det er jeg meget overrasket over. Nu skal vi afvente personaledirektoratets afgørelse i sagen, siger Markus E. Olsen og han understreger, at han ikke før har fået en advarsel under sin nu ti måneder lang ansættelse.

Fristen for fremsending af partshøring er lagt til den 4. august, og henstillingen er, at præsten skal have sidste arbejdsdag til efteråret.

- Trommedans er aldrig skabt i ond tro. Derfor har jeg taget den med mig i gudstjenesten. Også kirkegængerne har udtrykt taknemmelighed for, at jeg sammensatte vores kultur og vores tro i en gudstjeneste. Det giver trøst i mig, siger han.

- Jeg har skrevet til mine kolleger og menighedsrådet om, at jeg tilgiver dem. Og jeg er i gang med min tilgivelsesproces, siger han.

Over 1.000 borgere har nu skrevet under på en underskriftsindsamling der ønsker Markus E. Olsen genindsat som præst i Nuuks præstegæld.