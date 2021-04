Demokraatit: Hvor er IA’s moralske kompas?

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 28. april 2021 - 12:30

Demokraatit er ude med den store rive og kritiserer Naalakkersuisut for at agere blindt overfor en episode, hvor Jens Napaattooq og hans samlever er berusede og i konflikt, mens deres søn filmer dem. Videoen og et billede med Napaattooqs samlever, hvor hun har blod i ansigtet, er siden weekenden blevet delt flere gange på de sociale medier.

- På trods af denne viden vælger IA at udpege Jens Napaattooq til den fornemme og magtfulde post som formand for finans- og skatteudvalget i Inatsisartut, samt til flere andre poster, skriver formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen i en pressemeddelelse.

Jens Napaattooq er tirsdag udpeget som formand for både finans- og skatteudvalget samt fangst- og fiskeriudvalget.

Formandskabalen lægges om

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede forklarer, at han først fik den fulde historie at vide om episoden mandag eftermiddag. Da indstillinger til formænd og medlemmer til udvalgene allerede lå på formandsskabets bord.

Optrinnet får dog konsekvenser for Jens Napaattooq, understreger Múte B. Egede. Koalitionen arbejder i øjeblikket på at indstille nye medlemmer som formænd for udvalg.

- Koalitionens inatsisartutgruppe vil indstille nye formænd til udvalgene, så snart det kan lade sig gøre. Inatsisartutgruppen arbejder på at formulere en ansøgning herom til formandsskabet, så indstilling til nye formænd kan behandles i Inatsisartut hurtigst muligt, forklarer formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Sagen efterforskes af rette instans

Han er endvidere vidende om, at sagen efterforskes af politiet. Samtidig forsikrer han, at koalitionen tager afstand fra alle former for vold.

- Hvorfor tog du ikke en særskilt beslutning om at stoppe indstillingerne, da du fik viden om optrinnet?

- Vi startede arbejdet med at ændre formændene så snart, vi kunne. Arbejdet pågår, og jeg forventer, at vi kan fremlægge nye indstillinger næste uge ved det ekstraordinære møde, siger Múte B. Egede.

Det kom frem tirsdag, at Jens Napaattooq har søgt sygeorlov fra Inatsisartut, og at han og hans samlever har søgt hjælp og skal i familiebehandling. Formanden for Naalakkersuisut oplyser, at det ikke er til at vide, hvor længe, sygemeldingen skal vare.