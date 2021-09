Demokraatit vil have 1500 meter

Merete Lindstrøm Onsdag, 08. september 2021 - 07:51

Beskeden er klar fra Demokraatit. De 1500 meters landingsbane i Qaqortoq skal bibeholdes for at udvikle landsdelen.

- Jeg har simpelthen en ærgerlig følelse i kroppen, efter naalakkerusisut er trådt til og begyndt at tilbagerulle al udvikling af vores land, siger medlem af Inatsisartut og organisatorisk næstformand for Demokraatit, Nivi Olsen, til Sermitsiaq.AG.

Det mener partierne Naalakkersuisoq Naaja Nathanielsen (IA) har udtalt, 1199 meter er godt alternativ til planen om 1500 meter. Hun mener, at 1199-banen er billigere og kan stort set det samme, og hun hæfter sig ved, at der endnu ikke er afsat penge til projektet. Inuit Ataqatigiit mener, at den nuværende plan med 1500 meter skal følges indtil videre, men partiet er villige til at drøfte andre banelængder med de øvrige partier og Kommune Kujalleq. Siumut vil revurdere kravet om 1500 meter på et kommende strategiseminar i midten af september, men det er vigtigt for partiet, at byggeriet kommer i gang hurtigst muligt. Siumut hæfter sig ved, at analysen bidrager med nye oplysninger, og at der ikke er sat penge af til projektet. Naleraq står fast på 1500 meter. Hvis længden skal ændres, skal længderne på banerne i Nuuk og Ilulissat også forhandles påny, lyder det fra partiet. Atassut er klar til at diskutere en banelængde på 1199 meter i erkendelse af, at det er et mindre bekosteligt projekt, som ifølge partiet er mere realistisk at gennemføre. Det er dog med den betingelse, at banen på sigt skal kunne udvides til 1500 meter.

Ifølge Demokraatit er en 1500 meter bane mere eller mindre den sidste udvej for at udvikle landsdelen, efter Naalakkersuisut har lagt mineprojektet ved Kuannersuit i graven med et forslag om at genindføre nultolerancen mod uran og droppet eftersøgning af olieforekomster i landet, som ellers var spået til at blive en kæmpe indtægtskilde, der kunne bane vejen for selvstændighed.

- Jeg forstår godt de argumenter naalakkersuisoq har for en 1199 meter bane, der kan det samme indenrigs som 1500 meter. Men hvis turismen i syd skal udvikles, skal vi have en bane, hvor der er mulighed for internationale flyvninger med andre fly end Air Greenlands, så man kan udvikle turismen og skabe vækst på den måde i landsdelen. Det handler om, hvor langsigtet man vil tænke, siger hun.

Har ikke en løsning på finansiering

Demokraatit er godt klar over, at det er svært at finde penge til lufthavnen, og Nivi Olsen kan da heller ikke pege på, hvor pengene konkret skal komme fra.

- Mulighederne for at tjene penge bliver færre og færre med den koalition, vi har nu, fordi de lukker alle mulighederne ned. Hvis nu man ikke havde valgt at tilbagerulle inddrivningssystemet Ilanngaassivik, så kunne man måske få nogle af de godt en milliard kroner ind, som befolkningen skylder og bruge dem til investeringer i landets fremtid, siger demokraten.

Skræmmer investorer væk

Slutteligt mener Nivi Olsen, at snak om en kortere bane, der ikke kan tage imod internationale fly, kan skræmme investorer indenfor turismen væk, ligesom nultolerence for uran kan skræmme mineinvestorer væk, og det er ikke en farbar vej, mener Demokraatit.

- Vi respekterer selvfølgelig befolkningens valg af politikere. Men at gøre det mindre attraktivt med udvikling i turisme oven i de tiltag, de allerede har smidt på bordet, efter de er kommet til magten, er simpelthen en katastrofe, siger Nivi Olsen.