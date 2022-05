Dele af ATV-spor ødelagt før ibrugtagning

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 03. maj 2022 - 08:45

De første 16 kilometer af ATV-sporet fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq er ikke tilfredsstillende, selvom arbejdet med anlæggelsen gik hurtigere end forventet.

Det har borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen orienteret kommunalbestyrelsen om under et møde den 28. april.

- De første 16 km og de sidste 40 km er dog ikke udført tilfredsstillende. På de sidste 40 km er der ikke blevet placeret underløb, blandt andet fordi de indkøbte underløb placeret i Kangerlussuaq var for tunge at transportere ud på sporet.

- De første 16 km er netop blevet betydeligt beskadiget med for megen tung kørsel under anlæggelsesprocessen, der både i 2020 og opstarten af 2021 var ramt af mange regnvejrsdage, lyder det i referatet fra mødet.

Skal omlægges

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har været på tilsyn den 8. juli 2021 for at vurdere arbejdet af ATV-sporet.

Her har departementet vurderet, at der er meget mudderdannelse, og at gruset flere steder har spredt sig ud i terrænet. På baggrund af anmærkningerne har kommunen kontaktet Masanti, der står for anlæggelse af ATV-sporet.

Arbejdet med at ændre de områder af ATV-sporet, hvor det er nødvendigt, kan begyndes tidligst i maj-måned.

- Omlæggelserne skal ses i lyset af, at sporet uheldigvis blev lagt gennem nogle vådområder i 2020. Ændringerne forventes tidligst gennemført i maj/juni 2022, hvorfor ATV-sporet ikke kan idriftsættes før sommeren 2022. Departementet har accepteret disse forslag, lyder det i referatet.

Borgmester Malik Berthelsen oplyste også kommunalbestyrelsen, om at Selvstyrets VVM-vilkår for ATV-sporet fra Kangerluarsuk Tulleq til Sisimiut endnu ikke er modtaget af kommunen. Dermed udsættes kontraktindgåelse og udarbejdelse af udbudsmateriale til denne del af ATV-spor og vej, der blandt andet går gennem vandspærrezonen i området.