Tilfreds borgmester efter fremskridt med ATV-spor

Thomas Munk Veirum Lørdag, 21. august 2021 - 15:36

Mellem Kangerlussuaq og Sisimiut knokles der for at anlægge et ATV spor, der skal forbinde de to steder.

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S), har brugt en del af sin sommer på at vandre på de 60 kilometer af sporet, som er anlagt på nuværende tidspunkt.

LÆS OGSÅ: Udfordringer med ATV-spor

Sporet er en stor satsning for kommunen, der tidligere har meldt ud, at man har afsat 50 millioner kroner til projektet, og borgmesteren er glad for, at det skrider fremad:

- Jeg er overrasket over, at vejen er så let at vandre, når man tænker på, at det skal være et ATV-spor. Det er så godt, at man kan cykle de første flere kilometer uden problemer, selvfølgelig er hele strækningen ikke sådan, siger Malik Berthelsen i en pressemeddelelse.

Ændring i planerne

Det var planen, at de første 21 kilometer skulle anlægges som grusvej, så busser og biler kunne køre. Men kommunen fortæller, at på grund af problemer med store mængder af regn og permafrost, har man besluttet, at den planlagte vej på 21 kilometer alligevel anlægges som ATV-spor.

Sporet snor sig igennem landskabet. Qeqqata Kommunia

Kommunen oplyser, at anlægsarbejdet vil fortsætte indtil slutningen af september, og borgmester ser store muligheder:

- Jeg mener også, at da sporet er omgivet af en betagende natur, og nu hvor der er mulighed for transport, er der gode muligheder for udvikling af turismen og med hensyn til sportsarrangementer, udtaler Malik Berthelsen.

Kommunen håber, at anlæggelsen af ATV-sporet kan bane vej for en egentlig vej.