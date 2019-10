Danielsen tvivler på trafikale forbedringer i år

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 24. oktober 2019 - 06:22

Naalakkersuisoq for infrastruktur Karl Frederik Danielsen (S) giver nu Finans- og Skatteudvalget ansvaret for, at der sandsynligvis ikek vil ske forbedringer på trafikområdet i år.

- Jeg frygter nu oven på Finans- og Skatteudvalgets afvisning af sagen, at udarbejdelsen af nye prioriteringer ikke kan nås i 2019, siger han i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisit har fremlagt et forslag om, hvordan der skal bruges 8 millioner kroner både i år og næste år på at forbedre servicekontrakterne. Finans- og Skatteudvalget har dog afvist de prioriteringer, som Naalakkersuisut har foreslået.

- Jeg frygter, at vi nu ikke får udmøntet 8 millioner kroner, som kunne være brugt til forbedringer. Tiden er ved at løbe ud, og Naalakkersuisut skal beklage over for befolkningen, at de foreslåede forbedringer sandsynligvis ikke kan udmøntes i år, siger han.

Karl Frederik Danielsen mener selv, at ‘Naalakkersuisut har forholdt sig helt konkret til fremsatte ønsker og forslag fra kommuner, medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut samt operatører, og hvor Naalakkersuisut har foretaget en balanceret prioritering.’

- Jeg er helt bevidst om at en pulje på 8 millioner kroner årligt til forbedringer af servicekontrakterne er mange penge – jeg kan dog også konstatere, at midlerne ikke rækker langt inden for trafikområdet. Det er dyrt at indsætte ekstra helikopterkapacitet eller ændre anløb for Arctic Umiaq Line. Det kræver også rettidig planlægning at udmønte midlerne, lyder det fra Karl Frederik Danielsen.

