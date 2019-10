Anders Olsen: Naalakkersuisut har glemt yderdistrikterne

redaktionen Torsdag, 17. oktober 2019 - 17:02

- Den mest hårdtprøvede servicekontrakt der nogensinde er indgået, og som nok må betegnes som en af de dårligste for forbrugerne som sådan blev iværksat i 2017 og man må sige, at vi bliver ved at konstatere, at servicekontrakten stadig den dag i dag afstedkommer problemer.

Det siger Siumuts Anders Olsen i en pressemeddelelse, der er langt fra tilfreds med Naalakkersuisuts håndtering om at rette servicekontrakterne på trafikområdet.

Må rettes hurtigst muligt

Han undrer sig over, om hvad der er sket med den etablerede trafikarbejdsgruppe, som skulle kigge på den trafikale struktur og komme med forslag til en forbedret struktur, bestående af folk fra Departementet for befordring, Air Greenland og rederiet Diskoline.

- Under forårssamlingen måtte Naalakkersuisut gå til bekendelse og indrømme, at arbejdsgruppen ikke havde gjort sit arbejde og nu kan man så konstatere, at vi her inde i efterårssamlingen stadig ikke kan se, at der skulle være sket noget endnu, siger Anders Olsen.

- På det foreliggende grundlag kan vi så konstatere, at der nu sker en kæmpe skævvridning, fordi Naalakkersuisut kun koncentrerer sig om atlantlufthavnene og ser ud til helt at have glemt yderdistrikterne – dette må vi hurtigst muligt se at få rettet op på, lyder det fra Siumut-politikeren.