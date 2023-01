Damehåndbold: Hold til VM-kvalifikationer ligger klar

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 10. januar 2023 - 11:01

Landstræneren for damelandsholdet i håndbold, Anders Friis, har netop udtaget 20 håndboldspillere, der skal til samling i Ikast i uge 7.

Damelandsholdet er dermed sammensat og de skal nu forberede sig til de kommende kvalifikationsturneringer til VM i håndbold, der skal holdes i Nuuk i dagene 4.-11. juni.

-Vores største udfordring op til kvalifikationsturneringen til VM er, at spillerne er så spredt, som de er nu. Vi har minimale muligheder for at spille sammen. Derfor skal vi også bruge vores samlinger meget fornuftigt, siger landstræner Anders Friis til Sermitsiaq.AG.

Følgende er udtaget:

Keeper:

Nivi Fly, GSS

Maja Motzfeldt-Skovgaard, SAK

Aviaaja Heilmann, GSS

Fløje:

Nuunu Marie Lukassen, Neistin

Anja Heilmann, GSS

Andrea Heilmann, GSS

Sascha J.Zeeb, GSS

Pilunnguaq R.Wille, FIF

Strege:

Ivaana Holm, GSS

Nukaaka P.Lyberth, EB

Ivâna Meincke Afram, FH

Sandra Rothberg, VIF

Bagspillere:

Najaaja Anja Lyberth, GSS

Josefine Gadgaard, Ejstrup-Hærvejen

Ivalu Bjerge, NSK Håndbold

Nivi J.Petersen Silkeborg-Voel, KFUM

Ajaaja Silasen, GSS

Christina V.Lange, NÛK

Aili Paneeraq Pedersen, GSS

Ajla Bibi Knudsen, Ikast Håndbold

Spilleminutter er afgørende

Til samlingen skal damelandsholdet bruge uge 7 på at træne intensivt sammen og spille træningskampe mod midtjyske håndholdhold. Anders Friis kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvilke hold, der skal spille mod Grønland, da aftalerne endnu ikke er på plads.

Anders Friis skal endvidere bruge samlingen til at se på, hvilke kvaliteter spillerne har og, hvordan samspillet landsholdsspillerne imellem er.

- Min opgave bliver at kigge på, hvordan samspillet her og derefter sammensætte spillerne op til kvalifikationsrunderne. Vi skal finde ind til hinanden, så vi tror på vi kan klare turneringerne til sommer, siger Anders Friis.

Han oplyser, at en del af udfordringerne for landsholdet er, at der et par spillere der har kæmpet med skader den seneste tid, og at en af spillerne netop har født et barn.

- Spilleminutterne vi har sammen, er altafgørende. Nu går vi i gang med forberedelserne til kvalifikationsrunderne. Det er vores primære mål nu, siger landstræner for damelandsholdet i håndbold, Anders Friis til Sermitsiaq.AG.