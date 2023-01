VM-kvalifikationer: Alt afhænger af transport for deltagere

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 04. januar 2023 - 17:45

Selvom Grønland har fået grønt lys af NACHC (North America and the Caribbean Handball Confederation), så er det fortsat ikke sikkert, at Grønland kan være vært for kvindernes VM-kvalifikationer i håndbold til sommer.

Styregruppen, som står for arrangementet skal nemlig sikre tre ting, før den store sportsbegivenhed kan afholdes i Nuuk til juni. Og det er transport af deltagere, logi og sportsfaciliteter er i orden. Arrangementet skal foregå i Inussivik.

- Styregruppens forkvinde er ved at undersøge transportmuligheder og hvis de kan finde en løsning, der ikke indebærer at chartre fly vil det betyde en besparelse på to til tre millioner kroner. Med den besparelse, så vil vores værtskab være sikret, fortæller formand i Grønlands Håndboldforbund, TAAK, Carsten Olsen til Sermitsiaq.AG.

Ved Panamerikanske Mesterskaber for herrerne i 2018, hvor Grønland også var vært, var der også udfordringer med at finansiere transporten. Her blev løsningen en indchartring af fly fra Mexico til Kangerlussuaq, og endnu en charterfly fra Kangerlussuaq til Nuuk.

Blandet gruppe styrer showet

Grønland har tidligere været vært for VM-kvalifikationer for herrernes håndbold i 2018. Carsten Olsen oplyser, at Lene Frederiksen, der var medlem af den tidligere styregruppe er forkvinde i den nye styresgruppe, der skal stable VM-kvalifikationernes logistik på benene. Andre medlemmer i gruppen er Christian Keldsen fra GE og Arnannguaq Steenholdt fra TAAK, mens Kommuneqarfik Sermersooq fortsat arbejder på at finde en repræsentant.

- Vi har gengangere i styregruppen, men også nye frivillige, der skal være med til at forberede det store arrangement. Grunden til, at vi hiver nye ind i arbejdet er, at vi vil udvikle vores frivillige korps, så vi kan trække erfaring fra flere til kommende store sportsbegivenheder, fortæller Carsten Olsen.

Han understreger, at andre tidligere styregruppemedlemmer som Poul Petersen, står klar til at assistere og rådgive den nye styregruppe ved behov.

Logi og hjemmebane

Styregruppens primære opgave er at finde transport, logi og håndboldbane til deltagerne fra de nordamerikanske lande.

Når de tre, store logistiske udfordringer er på plads, så vil planlægningen af arrangementet køre på skinner, lover Carsten Olsen. Og han tror på, at styregruppen snart finder en økonomisk overkommelig løsning, så værtskabet endnu engang kan realiseres.

- Jeg tror på, at transportdelen snart falder på plads. Når styregruppens forkvinde finder en løsning, hvor vi ikke skal chartre fly, så kan vi med sikkerhed gennemføre VM-kvalifikationer her til sommer, siger Carsten Olsen.

VM-kvalifikationerne er planlagt til at blive afviklet i Nuuk i dagene 4.-11. juni.

Selvstyret, Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlands Idrætsforbund og Elite Sports Greneland har allerede givet tilsagn om økonomisk støtte. Budgettet for VM-kvalifikationerne ligger på 7-9 millioner kroner, oplyser Carsten Olsen.

Grønland kan springe fra som vært for kvalifikationsrunden frem til 1. februar 2023.