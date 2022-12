Grønland gør klar til VM-kvalifikationer i Nuuk

Kassaaluk Kristensen Fredag, 02. december 2022 - 17:45

En enig bestyrelse i TAAK, Grønland Håndboldforbund, har besluttet at arbejde for, at mesterskaberne i håndbold som er kvalifikationsturneringen for Caribien og Nordamerika til VM for kvinder, afholdes til sommer i Nuuk.

Det meddeler TAAK i en pressemeddelelse.

Formanden for TAAK, Carsten Olsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at det er så godt som sikkert, at VM-kvalifikationsturneringen i kvindehåndbold afholdes i Nuuk.

- Vi har et meget godt forhold til NACHC (North America and the Caribbean Handball Confederation), og vi har allerede fået mundtligt tilsagn om, at vi kan holde VM-kvalifikationsturneringerne her i 2023, siger formand for TAAK, Carsten Olsen til Sermitsiaq.AG.

Kvindelandshold i hjemmebane

Ivaana Holm, der er anfører i kvindelandsholdet i håndbold mener, at det er en kæmpe ære at skulle spille mod andre lande som Cuba, Mexico og Amerika på hjemmebane:

- Det er en stor drøm, der ville gå i opfyldelse, især forestillingen om opbakning fra publikum der ville give medhold og pebbe stemningen op. Vi har jo altid spillet vores kvalifikationskampe til VM i udlandet, siger anfører i kvindelandsholdet Ivaana Holm.

Hun fortæller, at hjemmebane for kvindelandsholdet betyder, at der vil være ekstra pres på det grønlandske hold i forhold til præstation, hvilket er motiverende for at holdet træner mere op til kampene.

- Individuelt har jeg truffet valg, der vil gøre mig bedre, for eksempel hvad angår kost, styrketræning og konditionstræning, da jeg ved mine nuværende handlinger vil have gavnlige effekter til den tid. Jeg vil være i min bedste form, siger Ivaana Holm.

Forberedelser i gang

TAAK’s formand oplyser, at Grønland forventer skriftlig accept fra NACHC om, at Grønland kan være vært til VM-kvalifikationsturneringer til sommer, i midten af december.

- Vi er meget optimistiske i håndboldforbundet og glæder os til at stå som værter endnu engang. Men vi skal holde tungen lige i munden og sikre et rigtig godt samarbejde sammen med en styregruppe for at dette kan lade sig gøre, siger Carsten Olsen.

Han oplyser, forventningen er, at turneringen afholdes i Nuuk i midten af juni. Datoerne er dog ikke fastsat endnu.

Grønland var vært for herrernes Pan-Amerikanske turneringer tilbage i 2018, hvilket har givet gode erfaringer for TAAK til at afholde større turneringer, mener Carsten Olsen.

LÆS OGSÅ: Pan Am: Fantastisk åbningssejr til Grønland

Hvis det praktiske arbejde i forhold til turneringen virker uoverkommelig for TAAK, så kan Grønland trække sig som vært for VM-kvalifikationsturneringen i kvindehåndbold før 1. februar 2023, oplyses det.

- Vores ambition er at ny styregruppe skal se dagens lys hurtigst muligt så de kan nå at planlægge og igangsætte arbejdet hen imod mesterskaberne, siger Carsten Olsen.