Dagsorden for efterårssamlingen er klar med 172 punkter

Merete Lindstrøm Mandag, 30. august 2021 - 10:03

Når efterårssamlingen begynder, og politikkerne træder sammen i Nuuk, er der 172 punkter på dagsorden til behandling.

Det dækker over beslutningsforslag, forespørgselsdebatter, lovforslag, redegørelser og andet.

Nedslag i dagsordenen

Formanden for det næststørste parti Erik Jensen (S) har snuden rettet mod boligejere i sine forslag til samlingen.

Formanden lægger op til at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse vedrørende økonomiske og administrative konsekvenser, hvis private boligejere og andelsbolighavere får ret til offentlig hjælp, i forbindelse med midlertidig bortfald af normal indkomst grundet uarbejdsdygtighed under et kræftbehandlingsforløb.

Han vil også have undersøgt mulighederne for at sænke huslejen i offentlige udlejningsboliger ved at nedsætte den lovfastsatte minimumssats for ejendommens opførelsessum.

Afskaffelse af afgifter

Som lovet har formanden for Demokraatit Jens-Frederik Nielsen fremsat en række forslag om afgiftsfritagelse for dagligvarer som størstedelen af befolkningen bruger.

LÆS OGSÅ: Demokraatit vil have billigere dagligvarer

Det drejer sig om te, kaffe, kød og i øvrigt en tilbagerulning af den afgift på sukker, lakrids og chokolade m.v., som blev indført i november 2019. Og så vil han have selskabsskatten ned til 20 procent.

Atassuts formand har indsendt et beslutningsforslag om at droppe forfatningskommissionen. Det er ikke første gang kommissionen får en hård medfart af Atassut, som mener arbejdet er spild af penge. Partiet er imod at løsrive Grønland fra Rigsfælleskabet.

LÆS OGSÅ: Atassut: Luk forfatningskommissionen

Og så virker det til, at der er flertal for optælling af narhvaler i Østgrønland. Der er kommet hele to beslutningsforslag om emnet. Det ene fra Siumut og det andet fra Inuit Ataqatigiit. Da de to partier har flertal uden andre partier i Inatsisartut med henholdsvis 10 (siumut) og 12 (IA) kandidater, skulle der være rig mulighed for at få forslaget stemt igennem.

Begge forslagsstillere lægger vægt på, at optællingen skal ske med inddragelse af viden fra stedkendte fangere.

Lovforslag om vandkraftværker

Doris J. Jensen (S) har fremsat beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at DNA-teste samtlige slædehunde født siden 2017 i Qeqertarsuaq. Et emne som inatsisartutmedlemmet har påtalt flere gange de senere år.

LÆS OGSÅ: Der er udløbsdato på buksefjorden

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund har indsendt et ventet lovforslag om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat.

Find hele dagsordenen HER på Inatsisartuts hjemmeside.