Atassut: Luk forfatningskommissionen

redaktionen Mandag, 02. december 2019 - 14:38

- Da forfatningskommissionens formand har valgt at trække sig fra posten, mener Atassut at det ville være bedst at nedlægge den helt.

Det siger Atassuts næstformand Nikolaj Rosing i en pressemeddelelse, efter Doris J. Jensen fredag valgte at forlade sin formandspost i forfatningskommissionen.

Atassut mener, at ressourcerne kunne bruges meget bedre ude i samfundet.

- Det er på høje tid at de øvrige partier kommer ind i kampen, og bruger ressourcerne på samfundsnyttige opgaver. En forfatning som man forsøger at skrive, vil alligevel ikke være nyttig, når og hvis løsrivelse fra Rigsfællesskabet kommer som en mulighed, og vi ved jo heller ikke de fremtidige generationer, vil have behov for den, fremhæves det.

- Sådan som det er nu kan man lige så godt sige at det bare er ren symbolpolitik, der narrer befolkningen med håb om selvstændighed i den nærmere fremtid. Så lad dem der nu en gang i fremtiden skal beslutte det, tage sig af det. Giv vores børn, unge og ældre den opmærksomhed og energi som der er så stort behov for, lyder det fra Nikolaj Rosing.