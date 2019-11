Samarbejdspartiet trækker sig fra Forfatningskommissionen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 20. november 2019 - 10:54

Samarbejdspartiet vælger nu at trække sig tilbage fra Forfatningskommissionen i protest, da Naalakkersuisut under et møde har besluttet at aflønne medlemmer i Forfatningskommissionen fra nytåret, mens arbejdet forlænges med et halvt år.

LÆS OGSÅ: Flere penge til politikerne i Forfatningskommissionen

Det betyder, at de medlemmer, der allerede honoreres for deres politiske arbejde, kan modtage vederlag fra nytåret for deres arbejde i kommissionen.

- Samarbejdspartiet trækker sig med øjeblikkelig virkning ud af kommissionen. Vi takker for inklusionen i arbejdet, men mener ikke der er noget, der har flyttet sig afgørende i arbejdet.

- Arbejdet har efter vor opfattelse ikke haft den værdi det tilskrives, og nu yderligere honoreres. Selvstændigheden er ikke lige om hjørnet, og bør slet ikke være det, skriver samarbejdspartiet i en pressemeddelelse.

Partiet mener, at pengene til honorering af medlemmer i Forfatningskommissionen kan bruges bedre.

- Nu har både vi og Anita Hoffer kunne konstatere, at Forfatningskommissionens medlemmer skal have vederlag og tidsfristen er blevet forlænget. Set i lyset af de øvrige politiske beslutninger om flere afgifter og vedtagelse af Ilanngaassivik, kan hverken vi eller Anita Hoffer være en del af forfatningskommissionen længere.

Anita Hoffer, der til daglig er stabsdirektør i ejendomsselskabet INI, mens fritiden blandt andet bliver brugt i det frivillige arbejde i organisationen Transparency International Greenland, er ellers formand for arbejdet af rettigheder i kommissionen, mens Samarbejdspartiets Louis Sigurdsen er suppleant.