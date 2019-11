Flere penge til politikerne i Forfatningskommissionen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. november 2019 - 12:14

For ni måneder siden var der enighed om, at Inatsisartut-politikerne, der blev medlem af Forfatningskommissionen, ikke skulle have vederlag for deres arbejde, fordi de allerede oppebar løn som landstingsmedlem.

Den beslutning har Naalakkersuisut ændret.

Medlemmer af Forfatningskommissionen, der i forvejen er valgt ind i Inatsisartut og derfor i forvejen honoreres for deres politiske arbejde, kan fra nytår modtage vederlag for deres arbejde i kommissionen.

Det besluttede Naalakkersuisut torsdag den 14. november.

Deadline udskudt med et halvt år

Desuden er Naalakkersuisut her ni måneder senere blevet enige om at forlænge tidsrammen for Forfatningskommissionens arbejde.

Tilbage i marts var forventningen, at et udkast til en grønlandsk forfatning skulle ligge klar på nationaldagen den 21. juni 2021. Naalakkersuisut har på samme møde besluttet at forlænge arbejdet med et halvt år, så deadline nu er rykket frem til 1. januar 2022.

Hvor mange penge det vil koste skatteyderne ekstra er fortsat underlagt fortrolighed, da sagen er overbragt finansudvalget, der endnu ikke har behandlet sagen.