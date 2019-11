Doris udtræder: Forfatnings-kommissionen skal have ny formand

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. november 2019 - 12:55

Dårlige arbejdsforhold og nedprioritering af kommissionens vigtighed begrundes som de årsager, der har fået Doris J. Jensen til at beslutte, at hun ikke længere ønsker at være medlem af Forfatningskommissionen, skriver KNR.

Allerede mandag skulle hun have orienteret Naalakkersuisut og de øvrige medlemmer af Forfatningskommissionen.

Fuldtidsarbejde

Ifølge KNR mener hun, at arbejdet i kommissionen burde være en fuldtidsbeskæftigelse især for formanden - hende selv.

Doris J. Jensen sagde så sent som i sidste uge til Sermitsiaq.AG, at hun var stolt over at være formand for forfatningsarbejdet.

Ifølge KNR vil Doris J. Jensen nu koncentrere sine kræfter om arbejdet i Inatsisartut og sin igangværende uddannelse på Ilisimatusarfik.

- Jeg har været i politik i 17-18 år, hvor jeg har nedprioriteret min uddannelse. Det vil jeg lave om på nu, hvor jeg er blevet optaget på universitetet, siger hun til KNR.

Det er op til landets største parti, Siumut, at finde en afløser for Doris J. Jensen. Ifølge kommissoriet er det en Siumut-udpeget person, der skal sidde i formandsstolen.

Intet vederlag

Om det har spillet ind, at de politiske medlemmer af kommissionen pludselig fik fjernet mulighed for at få udbetalt vederlag fra nytår, fremgår ikke af de oplysninger, som KNR er kommet med.