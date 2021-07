Crossfitteren er nu færdig vaccineret

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 29. juni 2021 - 17:02

Nu kan Grønlands første deltager i VM i crossfit rejse trygt ind i USA.

Tirsdag formiddag stod Maria Grødem i kø for at blive færdig vaccineret.

- Jeg når lige akkurat, at få et gyldigt coronapas inden jeg rejser til USA. Så det er rigtig dejligt, siger Maria Grødem med et grin.

Hun ser lettet ud, men der ligger også en lang rejse foran hende. Hun må ikke komme ind i USA via Europa.

- Så jeg rejser til Danmark på torsdag, så skal jeg videre til Mexico. Jeg skal være i Mexico i minimum 14 dage. Man må ikke komme ind i USA, hvis man har været i Europa indenfor 14 dage. Så når jeg lige, at komme indtil USA. En uge før VM starter, siger crossfitteren.

Et langt sejt træk

Det har været et lang sejt træk for en af verdens stærkeste kvinder. Maria Grødem kvalificerede sig til VM i maj, hvor hun blev nummer 13 i verden. Man skal være i top-20 for at deltage i VM i crossfit.

Hun kæmpede sig frem til sin første vaccine, da der blev vaccineret i Nuuk i slutningen af maj, hvor hun ventede på en ovverskudsvaccine, og i dag blev hun færdigvaccineret.

- Det har været lidt for spændende den sidste måned, fordi det ikke har været sikkert om jeg overhovedet kunne komme ind i USA. Det har heller ikke været sikkert, at jeg overhovedet kunne nå, at blive vaccineret, siger Maria Grødem.

Undervejs i processen er crossfitteren blevet inviteret til kaffe af Naalakkersuisoq for Sport, som gerne ville høre om hendes udfordringer med rejsen. Mødet med Naalakkersuisoq har dog aldrig hjulpet hende med at blive færdig vaccineret.

Maria Grødem er ved at finde ud af, hvordan hun skal træne i Mexico. Der er nemlig ikke de optimale træningsfaciliteter.

- Nu prøver vi, at finde ud ad, hvad der er muligt. Så må vi bare få det bedste ud af de to uger, vi er dernede, siger Maria Grødem.