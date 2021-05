Grønlandsk crossfitter til VM

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 19. maj 2021 - 16:41

Maria Grødem skal til USA for at vise verden, at Grønland også har crossfittere til juli. Hun mangler dog stadigvæk sponsorer til turen.

- Mit budget ligger på 85.000 kroner, fordi jeg skal på træningslejr i Danmark inden VM starter. Så skal jeg til USA en uge inden konkurrencen starter for at vænne mig til tidsforskellen, så kroppen kan blive klar, siger Maria Grødem til Sermitsiaq.AG.

Maria Grødem deltog i VM-kvalifikationerne igennem video. Hun og træneren optog video og sendte dem til VM-arrangørerne, The Crossfit Open. Hun overgik alle sine forventninger, da hun blev nummer 13 i verden, mens man skal være i top 20 for at kunne deltage i VM.

- Jeg har det sidste halvandet år fået en ny træner, der hedder Phil Mansfield. Han er en rigtig dygtig i crossfit, men også i andre sportsgrene. Han har lavet træningsprogrammer til mig, hvor jeg har trænet tre til fem timer om dagen, siger den grønlandske crossfitter.

Sådan vil hun kæmpe i VM

Når man konkurrerer i Crossfit, så ved man aldrig, hvad der skal ske. Konkurrencer vil varer i fire dage, hvor hun og træneren skal prøve at lave den bedste strategi på dagen.

- Det handler om at være forberedt på det ukendte. Der vil være 10-12 forskellige konkurrencer hver dag. Vi skal kigge på, hvor hurtig jeg kan løbe i for eksempel to kilometer, eller hvor hurtig jeg kan svømme 400 meter, og se på hvor mange kilo jeg kan løfte over hovedet, fortæller Maria Grødem.

Coronatid skaber usikkerhed

Der er i øjeblikket forbudt at rejse til USA fra Danmark, mens man kan rejse til USA fra Grønland. Da hun ikke kan undgå træningslejren i Danmark, så håber hun på, at corona-restriktionerne bliver ændret, før de skal til USA.

- Jeg glæder mig rigtig meget. Men jeg er også spændt. Der er mange uvise ting i øjeblikket, hvilket er lidt irriterende, siger den spændte VM-kvalificerede crossfitter.