Container shipping analytikker om pristigninger: Det er billigt sluppet

Merete Lindstrøm Fredag, 03. februar 2023 - 16:49

Når man ser på Royal Arctic Lines prisstigning på eksportfragt er det vigtigt at sætte tingene lidt i perspektiv. Det påpeger container shipping analytiker Lars Jensen.

- De seneste år er fragtpriserne steget voldsomt meget over hele verden. Værst er det gået ud overruten mellem Europa og Asien hvor priserne er steget med mere end 1000 procent, siger Lars Jensen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: RAL hæver fragtprisen sydpå med 32 procent

Han understreger, at han ikke kender Royal Arctic Lines situation og økonomi indgående, men mener, at en stigning på 32 procent er billigt sluppet, hvis ikke der ellers har været prisstigninger under eller efter coronakrisens indtog.

Omkostningerne er langt højere nu

Om Lars Jensen Lars Jensen har 20 års erfaring fra containerskibsbranchen. Det dækker en samlet periode på otte år som direktør for at drive og udvikle markedsintelligens & analyse for Maersk Line, Maersk Logistics samt container og shipping. Han er direktør i Vespucci Maritime

De grønlandske rederier er mildest talt ikke tilfredse med prisstigningen og har blandt andet påpeget, at det nu er billigere at sende fragt fra Danmark til Asien, end det er at sende det den meget kortere distance fra Grønland til Danmark.

Men det giver god mening siger Lars Jensen.

- Royal Arctic Lines skibe er fine, men de er meget små i forhold til dem, der sejler fra Europa til Asien, så omkostningsniveauet er et helt andet.

LÆS OGSÅ: Royal Greenland om pristigning hos RAL: Regningen kan ende hos fiskerne

Priserne globalt er ved at rette sig ind igen og er faldet en del de seneste 4-5 måneder, men priserne mellem EU og nordamerika er fortsat 3-4 gange højere end før pandemien, slår han fast. Og det passer meget godt med omkostningerne i branchen.

- Containerrederier sidder med en omkostningsbase, der er 30-40 procent højere nu, end den var før pandemien.

EU indfører CO2 afgift på shipping

Og så kan branchen i øvrigt se frem til endnu en omkostning i de kommende år, tilføjer han.

Fra 2024 indføres indlemmes shippingindustrien i EU´s Emission Trading System. Det betyder, at rederierne på al last, der kommer fra ikke EU-lande til en havn i EU skal betale en CO2 afgift på halvdelen af rejsen.

- Måske det vil betyde, at det for grønlandske rederier bedre kan betale sig at eksportere til England eller Nordamerika, siger han og tilføjer.

- Turen direkte til asien fra Grønland med små skibe er langt fra omkostningseffektivt. De skibe, der bruges på den rute, er 10-15 gange større end de største af RAL´s, skibe.