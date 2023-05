Brøns og Salling: Olie og krabber har påvirket selskabets resultat

Merete Lindstrøm Torsdag, 11. maj 2023 - 17:43

De to nye direktører i Polar Seafood har onsdag afleveret deres første regnskab til bestyrelsen.

Det er med et pænt overskud på trods af flere faktorer, som har givet udfordringer det seneste år, fortæller de til Sermitsiaq.AG

- Den største udfordring er krabber det sidste halve år, hvor der har været meget stor nedgang i salget, siger Bent Salling.

- Oliepriser har også været hårde ved os ligesom det har for resten af branchen, tilføjer Miki Brøns.

Bestyrelsen skal sikre kontinuitet - ledelsen forandring

De to direktører fortæller, at de med den nye bestyrelse, som er tiltrådt under en ekstraordinær generalforsamling i april har sikret kontinuitet i virksomheden.

Polar Seafoods bestyrelse Formand Michael Binzer

Bent Friis-Salling

Miki Jonas Brøns

Jens Kristian Friis-Salling

Henrik Leth

Helge Nielsen

Bestyrelsens erfaring skal understøtte generationsskiftet, hvor Jens-Friis Salling har overdraget ejerskabet til sine to børn og trukket sig tilbage som direktør, mens Miki Brøns har overtaget sin fars andele i 2018, efter at han omkom på tragisk vis.

Der vil dog på trods af kontinuitet også være ting, som bliver anderledes fremadrettet, fortæller direktørerne. Der vil blive mere fokus på transparens og oplysning i forhold til både befolkning og politikere.

- Det største fokus vil være at skabe noget mere viden om det erhverv, vi har. Vi vil gerne have, at befolkningen får en forståelse af at Polar Seafood bidrager til samfundet på en positiv måde og, at vi er en vigtig spiller i det grønlandske erhvervsliv. Det er noget, som vi er stolte af, siger Bent Salling.

Personalet skal inddrages mere

En anden ting er, at gøre mere brug af de kompetencer og den viden som nøglepersoner blandt personalet har.

- Vi vil have mere inddragelse af de ansatte i den daglige drift. Vi er allerede startet med at inddrage nøglepersoner i virksomheden både her på kontoret, på trawlerne og på fabrikkerne. Vi gør brug af ekspertisen hos vores medarbejdere, fordi det er dem, der bærer virksomheden, siger Miki Brøns.

- Jeg tror, vores åbenhed er anderledes i forhold til tidligere. Det er en ny tilgang til det at drive virksomheden og arbejde sammen med de ansatte, tilføjer Bent Salling.

Et fokus som har været og stadig er stort i virksomheden er ligesom mange andre steder i erhvervet rekruttering af lokal arbejdskraft.

Rekruttering udfordrer stadig

Direktørerne håber, at den øgede fokus på åbenhed omkring virksomhedens ageren vil styrke den indsats.

- Der er fortsat et stort rekrutteringsbehov, og det betyder meget, at befolkningen ved, hvordan virksomheden arbejder for at vi kan tiltrække nye dygtige medarbejdere, siger Miki Brøns.

Polar Seafood har igangsat deres tredje aspiranthold med fokus på udviklingen af skippere, maskinmestre og fabrikschefer. Flere aspiranter fra de to tidligere hold er nu allerede ansat i nøglepositioner ombord i trawlerflåden, fortæller direktørerne.

- Der er et naturligt interval, vi kan ikke starte et nyt hold hvert år endnu desværre, men på sigt håber vi at det bliver mere attraktiv og at vi kan være med til at give de unge mennesker de bedste forudsætninger for at klare sig godt i erhvervet, siger Miki Brøns