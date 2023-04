Jens Kristian Friis-Salling overdrager ejerskab i Polar Seafood til børnene

Merete Lindstrøm Torsdag, 20. april 2023 - 10:25

Polar Seafoods grundlægger, medejer og administrerende direktør, Jens Kristian Friis Salling overdrager sit ejerskab i milliardkoncernen til sine børn.

Generationsskiftet ændrer både ejer- og ledelsesstrukturen i det grønlandske moderselskab, Polar Seafood Greenland A/S og i det danske datterselskab, Polar Seafood Denmark A/S. Det oplyser Selskabet i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Dødsfald: Polar Seafood ramt af tragedie

Bent Friis-Salling og Miki Jonas Brøns bliver efter generationsskiftet ligestillede direktører i Polar Seafood Greenland A/S.

Træder helt til tops

De deler dermed det daglige ledelsesansvar i Grønlands største privatejede eksportvirksomhed. De seneste år har de to fungeret som underdirektører i virksomheden.

Bestyrelsen fremover: Foruden Bent Friis-Salling, Miki Jonas Brøns og Jens Kristian Friis-Salling består bestyrelsen af Michael Binzer, Henrik Leth og Helge Nielsen. Som tidligere næstformand afløser Michael Binzer Henrik Leth som bestyrelsesformand, da Henrik Leth fremover afløser Helge Nielsen som adm. direktør i Polar Seafood Danmark.

- Det er en stærk virksomhed i vækst, som Bent og jeg overtager det daglige ledelsesansvar for. Vores opgave er at fastholde og styrke den gode udvikling, udtaler Miki Jonas Brøns.

- Gennem vores arbejde i de senere år har vi lært både hinanden og virksomheden grundigt at kende, så vi føler os godt rustede til at videreføre den på basis af de styrker og værdier, der er kendetegnende for Polar Seafood Greenland, lyder det i en fællesudtalelse fra de to direktører.

LÆS OGSÅ: Polar Seafood udnævner to underdirektører

- Vi er fuldt ud klar over, at det er et kæmpestort ansvar, vi påtager os. Vi går derfor til opgaven med ydmyghed og stor respekt overfor at overtage ledelsen af vores fædres livsværk. Og vi ser frem til at gøre dette sammen med de mange dygtige medarbejdere i hele Grønland, både på land og på havet”, lyder det samstemmende fra Bent Friis-Salling og Miki Jonas Brøns.

Fortsætter i bestyrelsen

Fremadrettet vil Bent Friis-Salling og Laila Friis-Salling eje 50 pct. af aktierne i Polar Seafood Greenland A/S, mens Miki Jonas Brøns fortsat har de resterende 50 pct, og den afgående direktør ser frem til at være med fra sidelinjen.

- Jeg glæder mig over generationsskiftet, udtaler Jens Kristian Friis-Salling, der nu træder tilbage som administrerende direktør i Polar Seafood Greenland A/S.

- Virksomheden trives, og jeg ser frem til at følge de strategier og initiativer, som vi har udstukket for de kommende år - og som vi allerede er i fuld gang med at gennemføre. Som

bestyrelsesmedlem vil jeg fortsat stå til rådighed med min indsigt og erfaring, men jeg vil

ikke involvere mig i samme omfang som hidtil, lyder det fra Jens Kristian Friis-Salling.