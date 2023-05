Polar Seafood lander overskud på 162 mio

Merete Lindstrøm Onsdag, 10. maj 2023 - 11:10

Grønlands største privatejede fiskerikoncern Polar Seafood Greenland A/S kom ud af 2022 med et overskud på 162 millioner kroner efter skat mod 174 milloner kroner året før.

- Vi er meget tilfredse med resultatet. Det understreger det fokus, der hele tiden har været på at sikre en uforstyrret og fortsat effektiv drift af vores kerneforretning, mens generationsskiftet og frasalget af koncernens aktiviteter i Rusland er blevet gennemført, siger Miki Jonas Brøns og Bent Friis-Salling, som er ligestillede direktører i Polar Seafood Greenland A/S.

Det er blandt andet generationsskifte, store forandringer i selskabsstrukturen og et frasalg af koncernens aktiviteter i Rusland som har præget selskabet i 2022.

Faldende omsætning i det grønlandske selskab

Omsætningen er gået fra 1,658 mia. kr. til 1,481 mia. kr. i samme periode. Den faldende omsætning skete som en direkte konsekvens af en regnskabsmæssig opsplitning fra Polar Seafood Denmark A/S, der er slået fuldt igennem i 2022.

I tillæg har frasalget af koncernens aktiviteter i Rusland påvirket resultatet i Polar Seafood Denmark negativt med i størrelsesordenen 57 millioner kroner.

Polar Seafood oplyser, at virksomheden i det forgange år har bidraget med betaling af skatter og afgifter på 441 millioner kroner.

Satser på øget tranparens

I 2023 skete der også den væsentlige begivenhed, at det danske salgsselskab, Polar Seafood Denmarks A/S, fik nye medejere i form af den store islandske fiskerikoncern Brim hf.

LÆS OGSÅ: Polar Seafood Denmark sælger ud

Her vil den primære aktivitet være et uforandret fokus på de internationale markeder.

- For mig er det afgørende, at vi som det største privatejede selskab i Grønland arbejder for at hele fiskerierhvervet arbejder med øget transparens i beslutningsprocesserne, og de vilkår der er for udvikling af erhvervet til gavn for det grønlandske samfund, siger Bent Friis-Salling.