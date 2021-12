Borgmester: Boliger er det vigtigste af ta' hånd om

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. december 2021 - 16:36

2021 har budt på op og nedture for borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen. I foråret blev hun genvalgt som borgmester i landets folkerigeste kommune, men i sommer kom hun under stort pres, da hun sprang foran i køen til en coronavaccine.



I november ventede et nyt problem borgmesteren, da Kommunernes Tilsynsråd kom med en kendelse i den såkaldte boligsag. Her kom rådet med en hård kritik af kommunen og udstedte et påpud, der betyder, at kommunen ikke længere må bruge sin omdiskuterede metode til at bygge boliger i Nuuk.

Netop den sag er derfor i toppen af borgmesterens prioriteringsliste for det nye år, fortæller hun i et interview med Sermitsiaq.AG.



Påbuddet gør det vanskeligere for hovedstadskommunen at skaffe boliger nok til de mange tilflyttere til byen og til borgere, der er på venteliste hos boligselskabet Iserit.

Skal lovgivning ændres?

- Vi vil rigtig gerne i dialog med Naalakkersuisut om, hvordan skal vi løse den store boligmangel. Der er stort pres på boligsituationen.



- Vi vil gerne diskutere, om der er lovgivning, der skal ændres, eller om der skal afsættes midler til byggeri. Som noget af det første i det nye år, har jeg et møde med naalakkersuisoq Mariane Paviasen, siger Charlotte Ludvigsen.

Efter at kommunen ikke længere kan leje boliger af private investorer og med underskud genudleje dem til borgere, må kommunen finansiere boligbyggeriet i hovedstaden på anden vis.



- Vi har besluttet, at Iserit skal bygge 100 boliger om året. I år gik de i gang med ældre- og ungdomsboliger.



- Der bliver bygget boliger af Iserit lige nu, og de har 730 boliger med i deres planer. Men det betyder meget at finde investorer fra andre lande. Tilsynssagen har jo påvirket finansieringer og de investorer, og der er nogen, der har trukket sig. Derfor må vi finde en anden finansieringsmodel - forhåbentlig sammen med Naalakkersuisut.

Håber der er ryddet op

Borgmesteren understreger, at hun ser boligmangel, som en alvorlig udfordring for samfundet på flere planer:



- Vi har problemer med vold i hjemmet og krænkelser - de store sociale problemer kan gode boliger være med til at forebygge. Boliger er det vigtigste at tage hånd om.



- Det er det samme i Tasiilaq, hvor flere generationer bor under samme tag, eller i Paamiut hvor der er behov for tidsvarende mindre boliger, siger borgmesteren, som ønsker sunde boliger på alle bosteder i kommunen.

- Vi har været i gang med oprydning i sagerne i boligområdet, og jeg håber selvfølgelig, at vi er kommet rundt. Vi er stadig i gang med en forvaltningsrevision, og den kommer nok i første kvartal. Der må vi se, hvad der kommer ud af den, siger hun.

Borgmesteren kan ikke give garantier for, at der ikke kommer flere skeletter ud af skabene, men hun håber det ikke.

Ydmyg over genvalg

Når borgmesteren kigger tilbage på 2021, så er hun ydmyg over valget i foråret. Charlotte Ludvigsen tiltrådte som borgmester i juni 2019, efter at Asii Chemnitz Narup trak sig, og dermed var det hendes første kommunalvalg i front som borgmesterkandidat for IA:



- Det betyder rigtig meget, og jeg er meget ydmyg over valget. Det viser også, at der bliver vist tillid til mig overfor det arbejde, vi har lavet de seneste år, siger Charlotte Ludvigsen.

I august fik borgmesteren dog en alvorlig ridse i lakken, da det blev afsløret, at hun var kommet foran i kø til coronavaccine. Det skete en dag, hvor adskillige Nuuk-borgere måtte vente i timevis i elendig vejr på deres vaccine.



- Med hensyn til vaccine-sagen har jeg lært min lektie. Jeg ønsker ikke at være bedre stillet, men det ærgrer mig selvfølgelig, at jeg sprang køen over.