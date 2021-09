Vaccinesag: Advokatundersøgelse med alvorlig kritik af kommune

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. september 2021 - 13:23

En advokat har undersøgt forløbet, hvor Sermersooq-borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) og tre embedsfolk sprang køen over ved en massevaccination i Nuuk.

Advokaten kommer med en hård kritik af kommunen i sin rapport, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i:

- Kommunen har ved vaccinationsforløbet den 22. juli 2021 tilsidesat god forvaltningsskik og inddraget uvedkommende private interesser på en utilbørlig måde, der ikke er i overensstemmelse med forbudet mod magtfordrejning, og de implicerede har i kraft af deres stilling opnået en fordel, hvorved god forvaltningsskik er tilsidesat, står der i undersøgelsens konklusion.

Medarbejder fremsatte trussel

Og det var en af kommunens embedsmænd, der ifølge advokatundersøgelsen har forårsaget hændelsen:

- Forholdene er opstået som følge af, at en medarbejder utilbørligt har fremsat en anmodning om at modtage vaccinationer, der må lægges til grund som en trussel om, at kommunen ville trække samarbejdet med køhåndtering på vaccinationsdagen, såfremt anmodningen ikke blev efterkommet, står der videre i konklusionen.

I vurderingen af forløbet konkluderes det, at borgmester Charlotte Ludvigsen ikke var bekendt med, at medarbejderen havde fremsat truslen. Det frikender dog ikke borgmesteren helt, står der:

- Borgere stod i kø udenfor

- Efter undersøgerens vurdering har de dog alle umiddelbart forud for vaccinationen været bekendt med, at de modtog en vaccine samtidig med, at borgere stod i kø udenfor, og at de derved opnåede en fordel i kraft af deres stilling.

Advokatundersøgelsen blev behandlet på et lukket punkt på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger vil der senere i dag komme en kritik fra partiernes gruppeformænd af kommunen.