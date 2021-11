Siumut: Der skal findes en ny borgmester

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 23. november 2021 - 11:54

Tirsdag skal kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq behandle den alvorlige kritik, som kommunen har fået fra Kommunernes Tilsynsråd.

Og forud for mødet siger Siumut-gruppen i kommunalbestyrelsen, at borgmesteren må skiftes ud som en konsekvense af sagen. Samme udmelding kom fra Demokraatits gruppe i kommunalbestyrelsen i weekenden.

I et langt notat, som er sendt til pressen, gennemgår Siumut-gruppen boligsagen, som de har oplevet den, og konklusionen er, at borgmesteren må trække sig, eller at kommunalbestyrelsen må afsætte hende.

Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) udtalte i weekenden, at hun nægter at trække sig.

LÆS OGSÅ: Sermersooq: Flere sager med tvivlsom sagsbehandling dukker op

Siumut fremhæver tre sager i notatet, som gør, at gruppen ikke længere har tillid til borgmesteren:

Indgåelse af lejekontrakt for Nuukullak Manngua 3 og 3E uden forudgående politisk behandling – ved indgåelse 1.348.760 kr./år.

Indgåelse af lejekontrakt for Manguaraq 35 uden forudgående politisk behandling – ved indgåelse 4.081.572 kr./år.

Indgåelse af låneaftale med Iserit A/S uden forudgående politisk behandling – 20 mio. kr.

Nægtede at godkende lån

Siumuts notat er udsendt efter et andet møde mandag i kommunens Udvalg for Økonomi og Erhverv.

På det møde skulle udvalget behandle en sag om netop lånet på 20 millioner kroner, som borgmesteren har underskrevet, uden at Udvalg for Økonomi og Erhverv har godkendt det.

Siumuts medlemmer af udvalget nægtede at godkende lånet på de 20 millioner kroner, fordi de ikke finder sagen ordentligt belyst.

Under et næste punkt på mødet, der handlede om uregelmæssigheder i forvaltningen, krævede Siumut borgmesterens afgang. Uregelmæssighederne er blandt de, som Siumut nævner under de tre sager, og to af dem er altså opdaget i forbindelse med Selvstyrets tilsyn med kommunens boligområde:

- Det er ikke i orden

- Siumut siger fra nu. Det er ikke i orden, at borgmesteren gør lidt ud af den kommunale Styrelseslov, hvor også Tilsynsrådets funktion og borgmesterens eget ansvar står beskrevet, skriver Siumut-gruppen i notatet og fortsætter:

- Det er ikke i orden, at borgmesteren forsøger, ikke bare denne gang men andre gange, at skyde skylden på sine medarbejdere for de fejl hun begår, velvidende at hun har et ansvar iht. den kommunale styrelseslov.

Charlotte Ludvigsen forklarede til Sermitsiaq.AG søndag, at hun har tiltro til, at embedsværket gør deres arbejde, og at hun derfor godtog deres udlægning i forhold til bolig-sagen.

- Det kan ikke svare sig, hvis jeg alene skal tage hele ansvaret for embedsværkets egenrådige arbejde, lød det fra Charlotte Ludvigsen.

Kommunalbestyrelsen skal behandle boligsagen tirsdag aften. Her anbefaler forvaltningen, at Tilsynsrådet afgørelse tages til efterretning.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få yderligere kommentarer til sagen fra Charlotte Ludvigsen.