Borgmester vil have vandkraftværk i Maniitsoq

Merete Lindstrøm Mandag, 29. marts 2021 - 15:07

Siumut-borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, vil have det kommende Inatsisartut til at omprioritere i planerne om at opføre nye vandkraftværker og udvide værket i Buksefjorden ved Nuuk.

Det er nemlig en langt bedre forretning at opføre et ny vandkraftværk ved Maniitsoq end det planlagte ved Qasigiannguit og Aasiaat, sådan som planen ser ud lige nu, mener borgmesteren.

- Målsætningen om flere vandkraftværker i Grønland er i helheden støtteværdigt. Denne målsætning vil ikke alene være en fordel for verdensborgere og naturen, men også for landets økonomi, siger han.

Det koster penge at spare

Borgmesteren understreger dog, at man også skal tænke på de store anlægs- og låneomkostninger, så man ikke tænker alene på besparelserne.

- Fra Qeqqata Kommunia anbefaler vi, at man genvurderer rækkefølgen af anlæggelse af vandkraftværker. Såfremt vi ikke gør det, vil forbrugsindekset blive unødigt forhøjet, og midler, der ellers kan benyttes i landet, vil blive færre, siger Malik Berthelsen.

I efteråret 2019 besluttede Inatsisartut, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for

udvidelse af vandkraftforsyningen i Nuuk samt at udføre en undersøgelse om det er samfundsøkonomisk rentabel at anlægge vandkraftanlæg til forsyning af Qasigiannguit og Aasiaat.

I beslutningsforslaget blev det også nævnt, at der udarbejdes en plan for anlæggelse af vandkraftværk i Maniitsoq.

Halv pris af Qasigiannguit

Men nu vil borgmesteren have evalueret rækkefølgen af opførelsen. Planen er foreløbigt at værket i Nuuk udvides samtidig med, at der opføres et nyt værk ved Qasigiannguit. Værket i Nuuk bliver overskudsgivende mens værket i nord vil give underskud.

Dermed skal overskuddet fra Nuuk bruges til at dække hullet for det nye værk. Men det er galimatias, mener Malik Berthelsen. Et nyt værk ved Maniitsoq vil ifølge ham koste det halve af værket ved Qasigiannguit nemlig omkring 620 millioner kroner.

Forskellen i energiproduktionen er derimod ikke så stor. I Maniitsoq produceres 38 GWh energi til varme og el, og i Aasiaat og Qasigiannguit er den på alt 43 GWh.

Og netop i disse tider, hvor coronakrisen har tæret på landskassen, vil det ifølge boremesteren give mening at etablere det billigere vandværk i Maniitsoq, før man begynder på det andet.

- De kommende medlemmer af Inatsisartut må tænke grundigt over rækkefølgen og prioriteringer, for at beskytte landskassen og alle betalende brugere af el i landet, lyder opfordringen fra borgmesteren i nord.