Vittus: Coronakrise går ud over vandkraftprojekter

Jørgen Schultz-Nielsen, Merete Lindstrøm Fredag, 27. marts 2020 - 11:52

De grønlandske hjælpepakker vil koste Landskassen mindst 257 millioner kroner i løbet af de næste tre måneder, og det betyder, at nye vandkraftprojekter udskydes, oplyser Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG.

Beløbet på 257 millioner kroner, som Naalakkersuisut vil bruge på hjælpepakker til nødlidende grønlandske virksomheder specielt inden for turisme, hotel, restauration, detail- og engrosleddet samt kulturlivet, kan vokse yderligere, hvis coronakrisen trækker ud og varer mere end tre måneder.

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq forklarer, at Landskassen har en likviditet på 1,6 milliarder kroner, hvor de fleste penge er bundet op på projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Skulle vedtages på efterårssamling

På spørgsmålet om, hvilke projekter, der vil blive udskudt på grund af coronakrisen, peger Vittus Qujaukitsoq på vandkraftprojekter, uden at gå i detaljer med om det gælder et eller flere projekter.

Naalakkersuisut har to milliardstore vandkraftprojekter på tegnebrættet: en udvidelse af vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk og anlæggelsen af et nyt vandkraftværk, der skal forsyne forsyne Qasigiannguit og Aasiaat.

Inatsisartut vedtog på efterårssamlingen sidste år, at Naalakkersuisut senest på efterårssamlingen 2020 skal fremsætte et beslutningsforslag, der indeholder en plan for drift, ejerskab og finansiering af et samlet vandkraftprojekt.

Flere projekter kan udskydes

På torsdagens pressemøde oplyste Vittus Qujaukitsoq, at man i første omgang havde fokus på, hvordan vi bedst muligt kommer igennem coronakrisen. Dernæst vil Naalakkersuisut kigge på, hvilke projekter der skal skubbes ud i fremtiden, indtil der igen er de nødvendige penge i Landskassen.

Han oplyste, at Landskassen som minimum skal have 700 millioner kroner i likvide midler til uforudsete udgifter og eventuelle kriser. Med de 1,6 milliarder kroner har samfundet således 900 millioner kroner, som kan bruges til hjælpepakker og investeringer, før det begynder at blive kritisk. Kommer Landskassen ned på et likviditetsniveau på mellem 200 og 300 millioner kroner vil det være nødvendigt at optage lån, lyder vurderingen fra Finansdepartementet.