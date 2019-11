Udvalg uenig vedrørende projektet om vandkraftværker

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 10. november 2019 - 12:54

Inatsisartuts anlægsudvalg kan ikke komme frem til en enighed vedrørende Naalakkersuisuts planer om at anlægge vandkraftværk i Qasigiannguit, der skal forsyne byen og Aasiaat med vedvarende energi, mens udvidelsen af Nuuks vandkraftværk skal være med til at lukke for underskuddet i vandkraftværket i Disko Bugten.

Anlægsudvalget, der består af medlemmer fra fire partier, har hele tre indstillinger:

Siumut og Demokraterne indstiller forslaget til vedtagelse.

Partii Naleraq indstiller forslaget til forkastelse.

Inuit Ataqatigiit fremlægger et ændringsforslag til punkt 153, så projekterne om udvidelse af vandkraftværk i hovedstaden og vandkraftværket i Qasigiannguit anlægges på samme tid.

- Inuit Ataqatigiit vil med ændringsforslaget opnå at anlæggelsen af vandkraftværket ved Qasigiannguit og Aasiaat ikke bliver forhalet. For det skal ikke være således at anlæggelsen af vandkraftværket ved Qasigiannguit og Aasiaat først bliver igangsat efter at vandkraftværket ved Nuuk er blevet udvidet og har givet overskud efter 22 års drift, lyder det i begrundelsen for IA’s ændringsforslag.

Spørgsmål til Naalakkersuisoq

Udvalget har fundet det nødvendigt at holde møde med og stille opklarende spørgsmål vedrørende planer om anlægsprojektet til Naalakkersuisoq for energi, Jess Svane (S), forud for udvalgets betænkning til 2. behandling.

Det er især spørgsmålet om, hvorvidt det kan lade sig gøre at slå to projekter sammen, der bære præg af spørgsmålene fra udvalget.

- Anlægsudvalget konstaterer, at det i "Vejledning i fremstilling af Samfundsøkonomiske Konsekvensvurderinger" ikke står om anlæggelse af projekter skal stå alene, for at opfylde forrentningskravet, eller om der kan ske kumulation af flere projekter, lyder det i betænkningen.​

- Fomålet med en anlægsinvestering overordnet set vil ofte være begrundet i et identificeret behov. Det overordnede behov, der er identificeret i beslutningsforslaget, fremgår af Sektorplanen for Energi- og Vandforsynings målsætning om, at den offentlige energiforsyning i 2030 i videst muligt omfang skal være baseret på vedvarende energikilder. Udfasning af fossile brændstoffer i Qasigiannguit, Aasiaat og Nuuk vil øge andelen af vedvarende energi i den offentlige energiforsyning fra ca. 70 % til ca. 90 %. Det er derfor Naalakkersuisuts vurdering, at de to vandkraftprojekter bidrager til at opnå et identificeret behov, hvorfor det findes rimeligt at betragte projekterne under et, lyder svaret fra Naalakkersuisoq for energi.​​​​​​

Samtidig vurderer Naalakkersuisut, at en 30-årig beregning af konsekvenser for samfundsøkonomien for projekterne vil betyde, at vandkraftværket vil have en større overskud.

Projektet

Lovforslaget, hvor Inatsisartut skal pålægge Naalakkersuisut om at anlægge en vandkraftværk i Qasigiannguit og Aasiaat, og udvide vandkraftværket i Nuuk senest i 2020, går ud på at gøre projekterne til et. Dette til trods for, vandkraftværkerne vil være i hver deres kommune.

Vandkraftværket i Qasigiannguit vil give et underskud på 217 millioner kroner over 22 år, mens en udvidelse af vandkraftværket i Buksefjorden ved Nuuk vil give et overskud på 465 millioner kroner over samme periode.

Derved vil Naalakkersuisut gøre projekterne, der samlet vil koste 3,1 milliarder kroner at anlægge, til et projekt, så overskuddet af driften i Nuuk kan opveje underskuddet af driften i Qasigiannguit.

Naalakkersuisut foreslår endvidere seks finansieringsmodeller, hvor et af forslagene er, at Nukissiorfiit omdannes til et aktieselskab.

Forslaget 2. behandles tirsdag den 12. november.