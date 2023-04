Borgmester er nervøs ved udsigt til sen afklaring om Kangerlussuaq

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. april 2023 - 07:46

Mandag blev der indgået en rammeaftale om Forsvarets fremtidige brug af lufthavnen i Kangerlussuaq.

I Qeqqata Kommunia følger man udviklingen tæt, da lufthavnens fremtid i sagens natur får stor betydning for kommunen, da lufthavnen i dag genererer mange arbejdspladser.

Borgmester Malik Berthelsen (S) kalder rammeaftalen god i og med, at der fortsat bliver plads til både civil og militær beflyvning, og at Forsvaret betaler for renoveringen af landingsbanen, samt at lufthavnen forbliver grønlandsk.

Borgmesteren er dog nervøs for tidsplanen, som aftalen ridser op:

Naalakkersuisut skal beslutte niveau

- Jeg er lidt nervøs ved tidsforløbet i aftalen, hvor de endelige aftaler først kommer på plads i 2024. Men her er jeg rigtig glad for, at parterne åbner op for midlertidige aftaler. Det er vigtigt, at borgerne og erhvervslivet i Kangerlussuaq og kommunen ved, hvad der gælder i de kommende år, skriver Malik Berthelsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Det fremgår meget klart af aftalen, at det er Grønland, der skal betale for den fremtidige civile drift, hvilket betragtes som et springende punkt for, hvor meget aktivitet der bliver i lufthavnen efter 2024:

- Nu hvor det er klart, at Grønland selv må betale for de ekstraudgifter, der er forbundet med civil beflyvning, så gælder det om, at Naalakkersuisut får besluttet, hvilket niveau lufthavnen skal have de kommende år, lyder opfordringen fra Malik Berthelsen.

Air Greenland har meldt ud, at de for nuværende forventer at beflyve Kangerlussuaq med en Dash 8-maskine, når de nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat tages i brug. Hvis ikke der er passagerer nok til kommercielle flyvninger, må der en servicekontrakt til, har Air Greenland meldt ud.

Forventer fortsat internationale flyvninger

Qeqqata Kommunia har dog et stort ønske om, at Kangerlussuaq ikke degraderes til en regional lufthavn, men at Naalakkersuisut finder penge til, at der fortsat kan ske internationale flyvninger:

- Kommunen har en forventning om, at lufthavnen fortsat kan bruges til international beflyvning. Kommunen har netop sammen med Selvstyret offentliggjort en fællesrapport om Kangerlussuaqs fremtid, hvor krydstogtselskaberne fortsat vil flyve gæster til og udskifte passagerer i Kangerlussuaq, skriver Malik Berthelsen og fortsætter:

- Kommunen forventer også, at vores region lige som de andre regioner fortsat med at have internationale rutefly. Alt andet vil jo være mærkeligt, når det drejer sig om landets andenstørste turistdestination.

Udover mulighed for internationale flyvninger har kommunen også et brændende ønske om, at Naalakkersuisut hjælper med at finansiere en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq til omkring 500 til 600 mio. kr. Kommunen vurderer, at vejen vil gavne mulighederne for at udvikle turismen i området betydeligt.