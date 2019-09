Borgmester om Kangerlussuaq-aftale: Endelig er der afklaring

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 20. september 2019 - 15:46

- Endelig! Endelig er der afklaring, om hvad der vil ske med Kangerlussuaq.

Det siger borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S), til Sermitsiaq.AG, efter Naalakkersuisut og det danske stat har underskrevet en principaftale om Kangerlussuaq.

Landet som helhed

- Først og fremmest er jeg glad for, at vi kan være en del af udviklingen af turismen. Og vi er rigtig glade for, at det danske stat bekræfter, hvor vigtig Kangerlussuaq er for landet. Når lufthavnsudvidelserne er klar til brug håber jeg på, at Kangerlussuaq ikke skal ses som et konkurrent, men som en medspiller, der er med til at udvikle turismen i hele landet, fremhæver borgmesteren.

Han håber på, at der skal arbejdes tættere sammen i fremtiden.

- På den måde kan vi sammen udvikle økonomien sammen, hvilken kun vil gavne Grønland.

Investorerne venter

Efter afklaringen af lufthavnen i Kangerlussuaq mener Malik Berthelsen, at landspolitikerne har flere grunde til at afsætte midler til bygdens udvikling.

- Der må afsættes midler til etableringen af ny havn, for her vil krydstogtturisterne have mulighed eten for at stige ombord fra Kangerlussuaq-havn eller flyve fra lufthavnen. Der er også nu en god grundlag for at anlægge vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Her må arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Flere investorer er klar til at investere, når vejen er blevet anlagt. For eksempel er der nogle investorer klar til at etablere et skilift på Aqqutikitsoq, højlandet øst for Sisimiut.