Borgmester i Avannaa: Kom-igen, RAL

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 30. marts 2022 - 13:08

Der er nu gået to og en halv måned siden, Ilulissats havn havde et forsyningsskib fra RAL. Mere præcist 15. januar 2022. Siden har RAL’s forsyningsskib Mary Arctica prøvet at sejle ind til Diskobugten med forsyninger flere gange, men må opgive hen ad vejen på grund af vestisen. I skrivende stund er skibet på vej mod nord for at gøre endnu et forsøg.

LÆS OGSÅ: RAL gør nyt forsøg på at nå Diskobugten

Men borgmesteren i Avannaata Kommunia mener at RAL bør være bedre forberedt på at der kommer vinteris. Det skriver Avannaata Kommunia i sin hjemmeside.

- Det er helt uacceptable forhold, at flere byer her i Avannaata Kommunia skal være afhængige af et enkelt skib. Mange borgere kan ikke tåle bestemte madvarer, og må købe specialvarer som nu ikke længere findes på hylderne i butikken. Modermælkserstatning, kartofler og æg er blot nogle af de ting, vi må se langt efter, lyder det fra borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen.

Forbered jer på isen

Butikkerne i blandt andre Ilulissat har fået varer med flyfragt, hvilket giver skyhøje priser på dagligvarer. Men den varslende strejke fra Dansk Metal og Air Greenlands svar med at true om lockdown til alle mekanikerne i Air Greenland bekymrer Palle Jeremiassen.

LÆS OGSÅ: Air Greenland: Konflikt vil ramme samfundet hårdt

Varsel om strejke og lockdown er ekstraordinært i år. Men den tilbagevendende havis bør Royal Arctic Line som minimum være forberedt på, mener borgmesteren.

Invester i isbryder

- Royal Arctic Line skal være mere forberedte. Vi er nødt til at råbe op omkring dette, da det er et stort problem for flere byer i Nordgrønland, når vi ikke får forsyninger, siger Palle Jeremiassen.

Palle Jeremiassen opfordrer Royal Arctic Line til at kigge på nye investeringer i deres flåde.

- En investering af en isbryder kunne være en mulighed, for det kan ikke passe at borgerne i Avannaata Kommunia skal betale så mange penge på flyfriske varer. Det er dyrt, og ikke alle har råd til at bruge 150 kroner på friske frugter og grøntsager, siger han.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Royal Arctic Line om borgmester i Avannaata Kommunias kritik.