Borger: Overraskende, at mange er smittede

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 24. november 2021 - 12:54

Upernavik ligner nærmest en spøgelsesby.

Børn går ikke længere ud og leger men bliver hjemme. Og de personer, der har det mest nødvendige arbejde, som dagrenovation, personale i butikken og sundhedsvæsenet er nærmest de eneste, der begiver sig ud for at varetage deres arbejde.

Henover weekenden skulle Jan Kleinschmidt servicere en række medarbejdere, der skulle hjem til deres bygder. Så han sejlede ud om morgenen. Han kom hjem til en hel anden Upernavik samme aften.

- Det var mærkeligt at sejle ind til Upernavik, og der var ikke et øje. Hele byen virker øde, der kører ikke engang biler længere. Alle holder sig for sig selv og bliver hjemme. Alle er nærkontakter til mindst en smittet, fortæller Jan Kleinschmidt.

Frem til tirsdag denne uge er der fundet 96 nye smittede i Upernavik og omegn, hvilket svarer til fem procent af befolkningen. Godt hver femte test giver et positivt svar.

Betryggende med ny strategi

Naalakkersuisut meldte tirsdag aften ud, at sundhedsvæsenet ændrer deres strategi for Upernavik og området for deres coronabekæmpelse.

Nu sættes tests og vaccinationer i området på pause, da alle regnes for at være nærkontakter for smittede, og sundhedsvæsenet vil nu bruge deres ressourcer på de mest syge.

Det er betryggende, mener Jan Kleinschmidt. Men der er noget andet, der bekymrer:

- Selvom vi er flere, der er fuld vaccinerede i Upernavik har vi stadig nogle, der ikke er vaccineret. Jeg er bekymret for, at sundhedscenteret hurtigt bliver overbelastet, hvis der kommer flere indlagte, siger han. Han er selv vaccineret og venter på andet døgn på sit testsvar.

Hvor gemte smitten sig

Han udtrykker overraskelse over, at så mange smittede er blevet overset af sundhedsvæsenet igennem de sidste mange uger men oplyser, at han og hans kone også kender flere, der tidligere er blevet afvist for en podning.

- Det er virkelig skrækkeligt, at vi lige pludselig har så mange smittede. Men vi har altid vist, at smitten kan komme. Men med så mange smittede på en gang er det ikke betryggende, at have en lille sundhedscenter, der kun har få ressourcer og sengepladser, siger han til Sermitsiaq.AG.

Ledende regionslæde i Avannaa Peder Vedsted har tidligere afvist udlægningen om at sundhedscentret skulle have afvist personer til test.