Upernavik: Sundhedsvæsenet flytter fokus fra test og vacciner

Merete Lindstrøm Tirsdag, 23. november 2021 - 18:59

De seneste fire dages test har afsløret 102 coronasmittede i byen og dens ni bygder. Derfor har naalakkersuisut i samråd med landslægen besluttet at tage en ny strategi i brug i Upernavik og de omkringliggende bygder.

- Jeg kan godt forstå at mange i Upernavik er bekymrede. Lige nu er det dog vigtigt at huske på, at vaccinationsdækningen i Upernavik er høj, så byen er godt rustet til situationen, og at Sundhedsvæsnet vil gøre alt for at støtte borgerne, så de kommer sikkert ud af denne krise, siger naalakkersuisoq for sundhed Kirsten Fencker.

I Upernavik er 81 procent af befolkningen på 11 år og ældre færdigvaccineret, mens det i bygderne spænder fra 38 til 65 procent. For det samlede distrikt er 65 procent af befolkningen over 11 år vaccineret to gange.

Hvis man kigger på hele befolkningen så er omkring 53 procent af de 2.779 indbyggere i distriktet vaccineret, mens godt to tredjedele er færdigvaccineret i Upernavik by, hvilket svarer cirka til landsgennemsnittet, oplyser landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Overvejer frivillige restriktioner

Det samlede antal aktive smittede i distriktet nu oppe på 118. Hvilket svarer til knap fem procent af befolkningen i hele distriktet. Den høje smitte betyder at alle indbyggere må betragtes som nærkontakter, oplyser naalakkersuisut.

Coronasekretariatet er i dialog med Avannaata Kommunia om at indfører en række tiltag frivilligt.

Det drejer sig om:

Begrænsning af forsamlinger i Upernavik og dens bygder

Mulig lukning af daginstitutioner

Smitteforebyggende tiltag i skolerne

Coronastaben har i dag holdt møde, og har anbefalet til Naalakkersuisut, at der indføres myndighedsflyvninger (flyvninger hvor alle passagerer er forhåndsgodkendt af myndighederne) til og fra alle bygder i Upernavik distriktet, så smitten ikke spreder sig internt i distriktet eller til resten af landet.

Ingen vaccinationer eller test

Sundhedsmyndighederne fraråder vaccination, når man er nærkontakt eller smittede derfor er det ikke muligt at blive vaccineret i Upernavik på nuværende tidspunkt, ligesom det ikke er nødvendigt at teste befolkningen, da smitten er så udbredt, oplyser naalakkersuisut.

- I en kort periode vil vi bruge de ressourcer vi har i Upernavik på en lidt anden måde tilpasset omstændighederne. Vi ved at der er mange smittede, så vi bruger kræfterne på at forhindre at nogen bliver alvorligt syge, i stedet for at undersøge hvor mange der er smittede, siger Kirsten Fencker.

Personalet på Sundhedscenteret skal den nærmeste tid fokusere på at tage sig af de indlagte og smittede og syge, frem for at bruge ressourcerne på at teste.

Coronasekretariatet og sundhedsvæsnet har i samarbejde etableret et netværk der skal overvåge situationen i alle bygder, og sikre at syge borgere får den rigtige behandling. Derudover undersøger Sundhedsvæsnet om hvordan man bedst muligt styrker sundhedsbetjeningen i Upernavik

- Vores erfaringer siger os, at smitten hurtigt forsvinder igen i bygderne og i de mindre byer. Hvis alle i Upernavik følger anbefalingerne om at holde god håndhygiejne, holde afstand og undgå forsamlinger, er der gode chancer for at det ikke går ud over juletrafikken, siger Kirsten Fencker.