Upernavik: Borgere føler sig afvist ved ønske om testning

Kassaaluk Kristensen Mandag, 22. november 2021 - 08:51

En større smitteopsporing og testning af flere nærkontakter er i disse dage i gang i Upernavik. På nuværende tidspunkt er to borgere, der af forskellige årsager er indlagt på sundhedscentret, fundet smittet. En mand, der af andre årsager blev indlagt, og senere blev smittet med corona afgik ved døden.

Men flere borgere med symptomer har tidligere oplevet at blive afvist af sundhedscenteret for at lade sig teste mod coronavirus.

Anine Louise Mattaaq Mørch er pårørende til indlagte i Upernavik, der nu er smittet med coronavirus. Privatfoto

- Jeg kender flere, der har henvendt sig til sundhedscentret for at lade sig teste, som blev afvist med besked om, at der ikke var smitte i Upernavik, fortæller Anine Louise Mattaaq Mørch til Sermitsiaq.AG.

Hun er pårørende til den afdøde, og pårørende til den ene indlagte, der nu er smittet med coronavirus. Indlæggelserne var i første omgang ikke på grund af coronavirus, men godt en måned efter indlæggelsen blev smitten påvist.

Afvist efter indrejse

Nivi L. Bidstrup er en af de borgere, der har oplevet at blive afvist, da hun ville bestille tid til testning mod coronavirus. Hun fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun omkring 10 til 14 dage efter ankomst fra Danmark fik symptomer på sygdom, der kunne minde om smitte med coronavirus.

- Jeg blev af sundhedspersonalet fortalt, at man ikke tester, da der ikke er smitte med coronavirus i Upernavik og at de mener, min indrejse fra Danmark ligger for langt tilbage i forhold til mine symptomer, fortæller Nivi L. Bidstrup.

Regionslæge i sundhedsvæsenets Region Avannaa, Peter Vedsted, afviser påstanden om, at sundhedsvæsenet nægter at teste borgere med symptomer. I Upernavik anvendes PCR-test, hvor byen også har en analysemaskine, hvilket gør det relativt nemt at teste folk. Men for at bruge ressourcerne mere effektivt er der fastlagte tidspunkter for test og analyse.

- Der kan være borgere, der har bedt om test om aftenen eller dagen før afrejse, hvor sundhedspersonalet så må sige, at de ikke kan hjælpe dem med det. I Upernavik tester vi løbende, og vi tester personer med symptomer, men det kræver tidsbestilling og eventuelt karantæne et par dage op til test, forklarer Peter Vedsted.

Forebyggelse efterspørges

Anine Louise Mattaaq Mørch og hendes familie blev testet for coronavirus torsdag, da de nu er nærkontakter til smittede. Op til test af den indlagte har familien besøgt de indlagte, og derfor udsat for smitterisiko uden at vide det.

- Det gør ondt, at man ikke har testet borgere for Covid-19, men at man først nu massetester, når skaden er sket. Man kunne måske have undgået smitte, hvis man havde testet borgere med symptomer, siger Anine Mattaaq Mørch.

- Vores pårørende havde et alvorligt forløb. Vi ville ønske, at der kunne være dispensation, så familiemedlemmer kan besøge de indlagte med alvorligt forløb, siger hun.

Peter Vedsted understreger, at personalet arbejder for at inddæmme smitten i Upernavik. Men det er nærmest umuligt at holde smitten ude.

- Jeg har selvfølgelig stor forståelse for, at pårørende ønsker at være tæt på deres kære, der er syge. Men vi skal huske på, at det er farligt og smitsomt, og derfor anbefaler vi ikke, at man besøger indlagte med coronavirus, siger Peter Vedsted.

Han forklarer, at ved særlige og fatale tilfælde, så kan sundhedsvæsenet være behjælpelig med at arrangere besøg for de tætteste familiemedlemmer. Ved sådanne situationer vil det være hustruen eller manden, der kommer på besøg, hvor der også skal bruges særlige værnemidler under besøget.