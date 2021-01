Borgermøder om Kuannersuit rykkes

Merete Lindstrøm Mandag, 11. januar 2021 - 15:43

Der er simpelthen for stor risiko forbundet med de mange indrejsende, der skal hjem fra Danmark frem til den 22. januar til, at Selvstyret vil gennemføre borgermøder om mineprojektet ved Kuannersuit som planlagt.

Derfor rykkes møderne til begyndelsen af februar, hvor risikoen for smittede indrejsende vil være mindre efter at alle er kommet tilbage og vil være testet i starten af februar måned.

Møderne gennemføres under hensynstagen til de nuværende restriktioner om forsamlingsforbud, og indrejseforbuddet, som er blevet indført frem til slutningen af februar.

Det betyder, at eksperter og interessenter fra andre lande og andre kommuner ikke kan deltage ved møderne.

Nye datoer for borgermøder

Selvstyret oplyser, at den nye plan er under forudsætning for gældende regler og retningslinjer for afholdelse af forsamlinger under COVID-19 situationen. Der vil derfor kunne forekomme ændringer i både tid og sted.

Borgermøderne er tilrettelagt med henblik på at give borgerne mulighed for at få projektet præsenteret og efterfølgende stille spørgsmål, afgive erklæringer og andet til projekthaveren, myndighederne og uafhængige eksperter på råstofområdet.

Der vil være deltagelse af tre Naalakkersuisut ved møderne.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer Jens-Frederik Nielsen og Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.