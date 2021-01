Der bliver fortsat ingen landsdækkende sportsturneringer

Merete Lindstrøm Mandag, 11. januar 2021 - 11:48

Det går i høj grad ud over sportsbegivenheder, at restriktioner om forsamlinger forlænges frem til den 30. april.

Restriktionerne betyder blandt andet at maksimum 100 personer må forsamles indendørs og maksimum 250 må forsamles udendørs. Men derudover er der også forbud mod at afholde arrangementer med deltagere på tværs af kommunegrænserne.

Det gør det svært at afholde sportsturneringer som for eksempel GM i Håndbold og futsal, som plejer at være et tilløbsstykke for mange sportsudøvere på tværs af landet.

Restriktionerne er ikke gældende for politiske forsamlinger, hvilket også var begrundelsen for, at Siumut kunne gennemføre deres landsmøde i november med godt 60 deltagere fra hele landet, der blev samlet i Nuuk.

Rejserestriktioner

Ud over forsamlingsforbuddet, så har Selvstyret også forlænget reglerne for rejser til og i Grønland.

Reglerne omfatter blandet andet kravet om, at man skal kunne fremvise en negativ coronatest, inden man kan komme ombord på et fly til Grønland.

På nuværende tidspunkt må testen ikke være ældre end fem dage (120 timer), når man rejser, men landslægen har oplyst, at der er en ny bekendtgørelse på vej med en skærpelse af den regel, så der fremover skal fremvises en test, der er maksimalt tre dage gammel, ved afrejse.

Passagerer der rejser ind i Grønland også have udfyldt og afleveret en Sumut-blanket, om hvor de har været, og hvor de skal rejse hen, og så er der fortsat krav om brug af mundbind i flyet for personer over 12 år.

