Klubber om aflysning: Spillerne mister motivationen

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 17. juni 2020 - 14:19

De fleste fodboldklubber er ikke overraskende skuffede over fodboldforbundet KAK's beslutning om at aflyse årets grønlandsmesterskaber, som ellers skulle have været spillet i Ilulissat i uge 32.

Klubben Nagdlunguak' fra Ilulissat skulle ellers arrangere, og klubben forstår ikke forbundets beslutning. Klubben fik tildelt værtskab for at afholde mesterskaberne tirsdag, og samme dag blev det oplyst, at mesterskaberne er aflyst.

Forstår ikke grundlaget for aflysning

- Vi er meget skuffede over beslutningen. Selvfølgelig skal forholdsreglerne i forbindelse med corona følges, men det vi ikke forstår er, hvorfor dem, der laver forebyggende arbejde skal rammes, mens man frit kan tage på værtshus, siger Lena Ravn Davidsen, der er formand for Nagdlunguak.

- Vi forstår ikke grundlaget for aflysningen. Klubberne er ikke blevet taget med på råd. Der er ellers mulighed for at se på, hvordan mesterskaberne kan afholdes uden at overtræde restriktionerne. For eksempel kunne der have spillet kvalifikationskampe i de mindre regionale områder, der er masser af muligheder.

Ønsker klar besked

Formanden for Nagdlunguak vil gerne vide om forbundet har været i dialog med Naalakkersuisut, om beslutningen.

- Vi mangler en klar besked fra KAK, om hvad grundlaget for beslutningen er. Vi reagerer sådan, da vi gerne vil undgå spillerne ikke mister deres motivation til sporten. Vi har sendt besked til KAK, da vi ikke vil acceptere beslutningen, og vi afventer bestyrelsens svar på vores forespørgsel, slutter Lena Ravn Davidsen.

LÆS OGSÅ: GM i fodbold aflyst

Erik Røde Frederiksen fra Eqaluk 54 Tasiusaq har en anden holdning til aflysningen.

- Vi må være forsigtige, for det her er en helt anden situation end andre år. Men jeg skal påpege, at jeg er imod aflysningen, og selvfølgelig skuffet over beslutningen, men jeg forstår også grundlaget for den beslutning, siger han.

Han forudser, at KAK og sportsklubberne vil blive kraftigt kritiseret for at afholde mesterskaberne, hvis der kommer et nyt coronaudbrud og spillerne ikke har overholdt restriktioner for at mødes med deres venner ved turneringen.

- Jeg forstår ikke sammenligningen omkring værtshuse og sportsarrangementer, for vi står i en særlig situation på grund af corona.

- Derfor ser jeg ingen grund til at kritisere KAK's forsigtighed. Lad os nu være rolige, og finde den bedste beslutning, i stedet for mudderkastning, siger Erik Røde Frederiksen.

Betaler prisen for aflysning

Assisterende træner for B-67 Jimmi Holm Jensen ærgrer sig over for beslutningen.

- Vi kan ikke rigtigt klandre KAK, når Selvstyret har disse retningslinjer, som selvfølgelig skal følges. B-67 er i gang med generationsskifte, og da der er lagt op til deltagelse til Island Games til næste år, har spillerne derfor ikke rigtig mulighed for at vise, hvad de kan. Spillerne er rigtig skuffede, og det kommer til at ramme spillernes motivation. Men der skal spilles byturnering i stedet, siger han og understreger, at det absolut ikke er det samme som at spille GM.

G-44 fra Qeqertarsuaq skulle have afholdt regionsmesterskaber for Nordgrønland næste måned, der er kvalifikationsturnering til GM.

- Vi var ellers klar til at arrangere det, derfor er det skuffende at høre, at det hele er blevet aflyst. Spillerne betaler prisen for genåbningen af landet, og det giver dårlig smag i munden. Vi er slet ikke blevet spurgt til råds, og den eneste information vi har fået er, at mesterskaberne er aflyst, siger formanden for G-44 Jens Mølgaard.