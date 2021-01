Kielsen stiller op til borgermøder om Kvanefjeld-projektet

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. januar 2021 - 16:38

Naalakkersuisut har netop fremlagt en plan, hvor man vil invitere borgere i fem forskellige byer i Sydgrønland, hvor projektet vil blive fremlagt, og hvor de fremmødte får mulighed for at stille spørgsmål.

-Borgermøderne er tilrettelagt med henblik på at give borgerne mulighed for at få projektet præsenteret og efterfølgende stille spørgsmål, afgive erklæringer med mere til projekthaverne, myndighederne og uafhængige eksperter på råstofområdet, fremgår det af Naalakkersuisuts hjemmeside.

Kilde: Naalakkersuisut

Tidsplanen er lagt under forudsætning af, at den ikke vil stride imod gældende corona-restriktioner, pointerer Naalakkersuisut, der således gør opmærksom på, at der er risiko for, at der kan komme ændringer i både tid og sted.

Hele tre medlemmer af Naalakkersuisut vil møde borgerne ansigt til ansigt. Således vil formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen deltage sammen med Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer Jens-Frederik Neilsen og Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.