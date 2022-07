Borgere ønsker suspenderet præst genindsat

Kassaaluk Kristensen Mandag, 18. juli 2022 - 14:46

Debatten om den suspenderede præst, Markus E. Olsen, fortsætter på de sociale medier.

En anonym underskriftsindsamling bliver nu delt på Facebook, hvor 511 borgere i skrivende stund allerede har sat deres underskrift på, at de ønsker præst Markus E. Olsen genindsat som præst i Nuuk.

Markus E. Olsen blev suspenderet i midten af juni. I hans sidste gudstjeneste var der et indslag med trommedans. Siden har et mindretal i menighedsrådet protesteret mod suspenderingen og udtrykt stærk utilfredshed om sagens udfald.

Trommedans og åndelig fællesskab

Ophavsmanden af underskriftsindsamlingen mener, at trommedans under gudstjenesten og prædike med politiske undertoner, ikke er grunde nok til en suspendering.

- Aldrig før har vi haft så stort et behov for åndelig fællesskab. Jeg mener, at præst Markus E. Olsen bør blive genindsat, lyder det i underskriftsindsamlingen.

Menighedsrådet har udtalt, at trommedans under gudstjenester er acceptable, men at menighedsrådet skal godkende trommedans på forhånd.