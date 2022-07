Menighedsråd: Der skal ansøges om brug af trommedans i kirken

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 03. juli 2022 - 11:45

Det er tilladt at spille trommedans under gudstjeneste. Men der skal ansøges til Menighedsrådet på forhånd.

Det skriver formanden for Menighedsrådet i Nuuk, Pollas Lyberth, i en pressemeddelelse i forbindelse med at præst Markus E. Olsen er blevet suspenderet fra sit embede i juni, hvor han havde taget en trommedanser med til gudstjeneste på nationaldagen.

Skal godkendes

- Et enigt menighedsråd mener, at det er fulgt tilladt at benytte trommedans under gudstjeneste. Men der skal ansøges om det til rådet, og præstegældet skal godkende det først, før der kan udøves trommedans under gudstjeneste, skriver rådet i en pressemeddelelse, efter de holdt møde om sagen senest 28. juni.

Samtidigt med at de slår fast at processen omkring nationaldagen under Markus E. Olsens gudstjeneste så skriver de at de ikke kan blande sig i en personalesag.

- Det påpeges således, at Menighedsrådet ikke kan blande sig i personalesagen, da sagen køres af arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens undersøgelse af sagen kan blot tages til efterretning af menighedsrådet, så arbejdsgiveren afslutter sagen på bedst mulige betingelser, oplyses det.

Mindst to er imod

Det er nye toner fra menighedsrådet, da der fra nogle af medlemmerne kom en hurtigt melding efter sagen kom frem, med kritik af beslutningen om at suspendere Markus E. Olsen.

Sermitsiaq.AG talte med medlem af menighedsrådet i Nuuk, Knud Møller, der var imod suspenderingen af Markus E. Olsen, og som oplyste at der ville komme en skriftlig meningstilkendegivelse til biskoppen og den ansvarlige naalakkersuisoq.

Knud Møller udtalte dengang også, at der var mindst et andet medlem, der var imod suspenderingen, men at flertallet i rådet ikke bifalder præstens brug af trommen og ser det som et brud med reglerne for, hvordan en gudstjeneste skal foregå.

Opfordring til demonstration

Suspenderingen af Markus E. Olsen har medført flere reaktioner, hvor der blandt andet har været opfordring til demonstration.

- Vi har respekt for borgernes debat om sagen. Men der overdrives i forbindelse med opfordring til demonstration, der viser, at man ikke har kendskab til sagen, lyder det nu fra Menighedsrådet i Nuuk.