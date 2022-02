Boligsagen: Inga-Dora vil have placeret politisk ansvar

Kassaaluk Kristensen Fredag, 18. februar 2022 - 09:48

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq er indkaldt til et ekstraordinært møde i dag fredag den 18. februar.

Emnet er orientering om Tilsynsrådets afgørelse i boligesagen, hvor Kommuneqarfik Sermersooq har lejet boliger ud til borgere, som de selv har lejet af private udlejere.

Kommunalbestyrelsen har torsdag holdt en temadag, hvor kommunalbestyrelsen fir mulighed for at se alle bilagene i sagen, hvor der også var mulighed for at stille embedsværket spørgsmål om sagen.

I dag klokken 12.00 starter så det ekstraordinære møde som forventes at vare i tre timer.

Kommunalbestyrelsen har anmodet Selvstyrets Tilsynsråd om al materiale, der ligger til grund for Tilsynsrådets afgørelse i sagen den 23. november 2021. Nu har kommunalbestyrelsen modtaget samtlige bilag, som medlemmerne har haft mulighed for at gennemgå under en temadag i går.

14 punkter i afgørelsen

Tilsynsrådet har fremlagt i alt 14 kritisable punkter i forhold til Kommuneqarfik Sermersooqs procedure med at leje lejligheder og fremleje dem.

Her har kommunen blandt andet indgået erhvervslejekontrakter med henblik på at fremleje dem, hvilket kritiseres af selvstyrets tilsynsråd.

Det er også konstateret at kommunen udlejer lejemål billigere, end deres udgifter til lejen af lejlighederne.

Samtlige punkter skal fremstilles og drøftes ved dagens ekstraordinære møde for kommunalbestylsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

En af hovedstadsløsningerne, som er beskrevet i sagsfremstillingen af boligsagen er, at kommunen vil arbejde på en hovedstadsløsning for at imødekomme borgernes boligbehov. Løsningen skal findes med Selvstyret og Inatsisartut.

Hvem har ansvaret

Udover en gennemgang af tilsynsrådets afgørelse, er der også fremsat et forslag om placering af politisk ansvar i forbindelse med Kommuneqarfik Sermersooqs praksis på boligområdet.

Her er det Inga Dora Markussen, S, der kræver en klarhed om hvem, der har det overordnede ansvar for boligsagen, der har kostet kommunen to millioner kroner i revisor- og advokatbistand på baggrund af tilsynsrådets henvendelse til kommunen.

- Der skal placeres et ansvar for at Kommuneqarfik Sermersooq praksis på boligområdet, og kommunalbestyrelsen kan kun placere ansvaret hos den der varetager den daglige ledelse, hvilket er Borgmesteren, lyder det i Inga Dora Markussens begrundelsen.