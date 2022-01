Børnetalsmand: Frygter for fester i hjemmene

Thomas Munk Veirum Fredag, 14. januar 2022 - 14:07

Som den eneste kommune i landet har Qeqqata bedt om at få lukket for salg af alkohol i forbindelse med, at Naalakkersuisut har lukket landets serveringssteder i tidsrummet 22 til 05.

De øvrige kommuner har indtil videre valgt ikke at gøre brug af alkoholforbud, og det vækker bekymring hos børnerettighedsinstitutionen MIO.

LÆS OGSÅ: Midlertidigt alkoholforbud i Qeqqata

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er bekymret for, at flere børnefamiliers hjem i stedet kommer til at lægge rum til druk, fest og ballade til skade for børnene.

- Vi ved fra tidligere nedlukninger, at når værtshusene lukker, risikerer vi, at volden stiger i hjemmene, siger Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG. Hun understreger, at et alkoholforbud også kan være medvirkende til at begrænse coronasmitten, der i øjeblikket er tårnhøj.

- Børnene kan ikke råbe op

Børnetalsmanden roser Qeqqata Kommunia for deres tiltag, fordi hun vurderer, at et alkoholforbud kan mindske følgevirkningerne af nedlukningen af serveringsstederne.

- Jeg har respekt for de erhvervsdrivende, for de skal tænke på deres forretning. Jeg taler på vegne af børnene. De kan ikke råbe op, og det er deres liv, det går ud over.

LÆS OGSÅ: Alkoholforbud: Sermersooq-borgmester følger udviklingen

- Det bekymrer mig, at de andre borgmester ikke tager højde for den bekymring, siger Aviâja Egede Lynge.

Hos Grønlands Politi bekræfter politimester Bjørn Tegner Bay Børnetalsmandens frygt:

Øger risikoen for husspektakler, vold og seksuelle overgreb.

- Det er Grønlands Politis vurdering, at når restaurationer mv. lukker kl. 22, så er der en overhængende risiko for, at restaurationslivet og festligheder flytter over i private hjem og andre private områder, skriver Bjørn Tegner Bay i en skriftlig kommentar og fortsætter:

- Dette vil efter min opfattelse risikere at kunne føre til en uhensigtsmæssig sammenstimlen af berusede personer i hjemmene, siger politimesteren om de lukkede serveringssteder.

- Dette vil efter min opfattelse risikere at kunne føre til en uhensigtsmæssig sammenstimlen af berusede personer i hjemmene, hvilket både kan risikere at øge smitterisikoen og at øge risikoen for bl.a. husspektakler, vold og seksuelle overgreb.

Derfor er det politimesterens faglige vurdering, at alkoholforbud, der omfatter detailhandelen, er hensigtsmæssigt, så længe serveringsstederne er tvangslukkede fra 22 til 05.

Bakker op om Qeqqata

- Dette for ikke at risikere en forøgelse af smittespredningen samt for ikke at forøge den store udfordring samfundet allerede i dag oplever med husspektakler, vold og seksuelle overgreb i private hjem. Episoder som i langt de fleste tilfælde sker under indflydelse af alkohol og som ofte går ud over børn – enten som direkte ofre eller fordi børnene overværer episoderne, skriver politimesteren.

Politimesteren understreger, at han på den baggrund bakker fuldstændig op om Qeqqata Kommunias beslutning om at bede Naalakkersuisut om et alkoholforbud i kommunen.

Tidligere på ugen fortalte borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA), at hun følge situationen tæt i forhold til, om kommunen vil bede om lov til at indføre et alkoholforbud, men at hun ikke for nuværende ville bede om et alkoholforbud.