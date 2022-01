Alkoholforbud: Sermersooq-borgmester følger udviklingen

Thomas Munk Veirum Torsdag, 13. januar 2022 - 12:32

Qeqqata Kommunia har bedt Naalakkersusiut om lov til at indføre et midlertidigt alkoholforbud. Det har kommunen gjort for at begrænse smitte med coronavirus og for at undgå, at øget alkoholforbrug i hjemmene går ud over børn, efter at Naalakkersuisut har lukket serveringsstederne fra klokken 22 til 05.

LÆS OGSÅ: Midlertidigt alkoholforbud i Qeqqata

Indtil videre er Qeqqata dog den eneste kommune, der gør brug af alkoholforbud. Et af de steder hvor der ikke er alkoholforbud er i hovedstaden Nuuk.

I Nuuk har coronasmitten ellers buldret afsted siden jul, og serveringsstederne er ligesom i Qeqqata Kommunia lukkede mellem klokken 22 og 05. M

Borgmester Charlotte Ludvigsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun endnu ikke har fundet det nødvendigt at tage et alkoholforbud i brug:

- Anbefaler ikke alkoholforbud

- På nuværende tidspunkt vil jeg ikke anbefale en hastebeslutning om alkoholforbud, men jeg vil følge med de næste dage, i hvad der sker i samfundet, og hvis det bliver nødvendigt gribe ind som myndighed, vil jeg drøfte en henvendelse til Naalakkersuisut med gruppeformændene, skriver borgmesteren i et skriftligt svar.

Hovedstaden Nuuk har tidligere oplevet et alkoholforbud. Det var da daværende formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen indførte et forbud i marts 2020 under pandemiens begyndelse.

LÆS OGSÅ: Ændring af teststrategien

I denne omgang håber borgmesteren dog indtil videre på, at borgerne følge myndighedernes råd i forhold til at dæmpe smitten:

- Derfor håber jeg virkelig, at borgerne vil tage medansvar i dæmpning af smittespredning, og følger myndighedernes råd og de forholdsregler, der er, skriver hun.