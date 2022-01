Ændring af teststrategien

redaktion Mandag, 10. januar 2022 - 13:47

Nu opruster myndighederne indsatsen for at inddæmme coronasmitten.

Kun borgere med symptomer og underliggende sygdomme i hjerte og lunger, borgere med positiv antigentest og borgere med svære symptomer kan testes. Samt børn i 2-11 års alderen, der skal rejse, fremgik det ved dagens pressemøde.

Borgere der kan vaccineres, modtages ikke i testcentre, når de skal rejse, blev det således meddelt.

Flere borgere, der ikke har symptomer men lader sig teste i disse dage, presser sundhedsvæsenet, oplyser Mimi Karlsen (IA) under pressemødet.

Den nye teststrategi skal sikre, at sundhedsvæsenet ikke presses yderligere.

Naalakkersuisut arbejder for at, kommuner modtager samlet 40.000 quicktest, som skal uddeles til offentlige arbejdspladser, så flest muligt borgere kan testes. Disse tests forventes at blive modtaget de kommende dage.

- Testene skal blandt andet uddeles i ældrehjemme og for hjemmehjælpere. Men vi vil sikre, at flest muligt borgere får mulighed for at have hjemmetests, også borgere, der ikke har råd til at købe selv. Det bliver kommunerne selv, der melder ud, hvordan testene uddeles, siger Mimi Karlsen.

- Hjemmetestene giver et øjebliksbillede. Det vil sige, hvis man ikke har symptomer men prøver en hjemmetest, så vil den vise et negativt svar. Men hjemmetestene giver et positivt svar, når personen har symptomer. PCR-test vil fortsat være den, der giver diagnosen, siger landslæge Henrik L. Hansen.

Nattelivet lukkes tidligere

Fra tirsdag den 11. januar skal barer, caféer og restauranter i hele landet lukke fra klokken 22.00 og frem til klokken 05.00, blev det oplyst under pressemødet.

Den nye restriktion skal gælde frem til den 25. januar 2022 og gælder i hele landet.

I det seneste døgn er der blevet registreret 477 nye tilfælde med coronavirus.

Igen opfordrer Naalakkersuisut borgerne til at aflyse eller udskyde arrangementer som kaffemikker eller fester.

- Især henover julen er smitten sket eksplossivt. Det er gået alt for hurtigt. Nu skal vi passe på, og undgå en alt for voldsom smittespredning, siger Henrik L. Hansen.

- Vi kan kun bekæmpe smitten ved at ændre vores adfærd. Derfor undgå kaffemikker eller forsamlinger. Og husk de gængse anbefalinger og råd mod smitte, siger Mimi Karlsen.