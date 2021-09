Børnetalsmand kræver lov om psykisk vold

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 17. september 2021 - 12:31

- Som det er i dag, så er det ikke ulovligt at udøve psykisk vold, netop fordi der ikke er en lov mod psykisk vold, siger Aviâja Egede Lynge.

På trods af at FN’s Børnekonvention nævner landets forpligtelse til at beskytte børn mod psykisk vold, så har Grønland endnu ikke en lov mod denne form for vold, oplyser børnetalsmanden.

Aviâja Egede Lynge har derfor skrevet et såkaldt ’policy brief’ til politikerne, som giver et hurtigt overblik over problemets omfang og anbefalinger til løsning af problemet.

- Det er bedre, at de voksne først får børn, hvis de kan passe godt på dem, sagde et barn under MIO’s rejse til Qeqqata Kommunia i 2017.

Der mødte børnetalsmanden børn der har været udsat for både fysisk og psykisk vold. Nu kræver børnetalsmanden en lov om psykisk vold, og mener at Naalakkersuisuts handleplan ikke er nok.

- Det er på tid, at vi stiller spørgsmålstegn ved om samfundet egentlig skal acceptere psykisk vold. Det er på tide, at vi sender klare signaler om, at psykisk vold ikke er acceptabelt og at det er forkert, siger børnetalsmanden til Sermitsiaq.AG.

I Danmark kan man straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel op til tre år.

I dag kan kommunen anbringe børn udenfor hjemmet, hvis myndighederne opdager, at der bliver udøvet psykisk vold i hjemmet. Men kriminalloven dækker ikke psykisk vold, hvor for eksempel fysisk vold og seksuelle krænkelser er strafbare.

- Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser for barnet resten af deres liv. Derfor er det ikke acceptabelt, at det stadigvæk er lovligt, at udøve psykisk vold, siger Aviâja Egede Lynge.

Børn er ofte afhængige af personer som udøver vold

Børnetalsmanden understreger, at børn og unge ofte er afhængige af personer, som udøver psykisk vold. De psykologiske og følelsesmæssige konsekvenser kan være følelsen af at være uønsket og udstødt, kan medføre tilknytningsvanskeligheder, traumer, frygt og angst, usikkerhed og lavt selvværd, depressioner og selvmordsadfærd, udtaler børnetalsmanden.

Tusaannga Hvis man har tanker om selvmord eller føler sig alene, kan man kontakte Tusaannga på 801180 eller sms 1899 for at få en anonym og gratis samtale med rådgivere.

Tusaanngas åbningstider er:

Mandag-torsdag kl. 9.00-22.00

Fredag kl. 9.00-04.00

Lørdag kl. 16.00-04.00

Søndag kl. 16.00-22.00

- Det er især problematisk, fordi psykisk vold er ødelæggende for børns og unges selvværd og evne til at klare sig videre i livet. Derfor er det på tide, at der laves en lovgivning mod udøvelse af psykisk vold, mener hun.

Naalakkersuisuts initiativ kommer af 'National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030'. Den skal sikre, at Naalakkersuisut arbejder målrettet og langsigtet med at forebygge vold i nære relationer.

Udover krav om lovgivning mod vold, så anbefaler MIO blandt andet nemmere adgang til psykisk hjælp for børn og unge i landet.