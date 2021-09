Naalakkersuisut: Vold i samfundet skal stoppes

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 09. september 2021 - 14:59

Naalakkersuisut er klar med en konkret indsats for at dæmme op for volden i landet.

Alliaq og en ny handleplan skal sikre bekæmpelsen mod vold. Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen og Naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja Nathanielsen vil øge indsats for udsatte børn og unge, der vokser op med vold i hjemmet.

- Vi skal volden til livs, og derfor skal mennesker der udøver vold, ændre adfærd. Det kan være vanskeligt for det enkelte menneske at ændre adfærd, da man må erkende mørke sider af sig selv. Men de nærmeste har brug for det, appellerer Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier Mimi Karlsen til alle familier og forældre. Derudover opfordrer Mimi Karlsen til at kontakte det gratis og landsdækkende tilbud ’Alliaq’, hvis man har aggressionsproblemer eller udøver vold.

Stigende antal af voldsanmeldelser

Politiet har fået i alt 1.394 voldanmelderser i 2020, mens tallet var på 701 i 2018 - altså omkring en fordobling på to år.

Det bekymrer begge Naalakkersuisut. Derfor vil den kommende handleplan involverer alle relevante aktører og vil være forankret i Departementet for Børn, Unge og Familier.

- Initiativet udspringer af ’National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2023’. Den skal sikre, at Naalakkersuisut arbejder målrettet og langsigtet med at forebygge vold i nære relationer, så flere børn og unge i Grønland kan vokse op i trygge rammer.

Handlingsplanen vil blandt andet indeholde initiativer rettet mod psykisk og fysisk vold samt andre former for krænkende adfærd, oplyser Naalakkersuisut i deres pressemeddelelse.