Binzers fokus for Polar Seafood: Klare rammer og bæredygtige investeringer  

Merete Lindstrøm Tirsdag, 16. maj 2023 - 11:52

Polar Seafood er ikke et nyt interessefelt for Michael Binzer, som har siddet i bestyrelsen i 12 år og kendt stifterne Anders Brøns og Jens Salling fra begyndelsen.

Alligevel har der været seriøse overvejelser, før han kunne takke ja til posten som formand for bestyrelsen, hvilket han nu har gjort med en god mavefornemmelse, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

- Der er bare en særlig ånd i virksomheden, som handler om de mennesker, der arbejder her. Mange har været her i umindelige tider, og det gør noget ved et selskab og et sammenhold. Det giver en særlig ånd og den ånd kan jeg godt lide, siger Michael Binzer.

Vil føre generationsskifte til dørs

Han sad allerede i bestyrelsen for 7-8 år siden, da de indledende øvelser til generationsskiftet i virksomheden blev sat i gang.

- Den proces har jeg følt et stort ansvar for, og jeg brænder for at få skabt den videreudvikling af Miki og Bent i deres roller som chefer for landets største privatejede virksomhed, fordi det har en kæmpe betydning for det grønlandske samfund. Derfor er det dybt meningsfuldt for mig.

Den nye bestyrelsesformand ser det politiske landskab som en af de udfordringer, der vil præge de kommende år.

- Det er stadigvæk usikkerhed omkring rammerne for fiskeriet. I forhold til de massive investeringer, vi skal foretage, så vil vi jo gerne kende rammerne 15-20 år ud i fremtiden omkring kvotegrundlag og fiskerirettigheder.

Usikkerhed om fiskerilov presser erhvervet

Miki Brøns og Bent Salling oplyste for nylig til Sermitsiaq.AG, at de nu er nødsaget til at foretage investeringer i den udenskærs flåde, som har været på hold i flere år på grund af usikkerheden om de lovgivningsmæssige rammer. De investeringer kan simpelthen ikke vente længere, lyder det fra direktørerne.

Naalakkersuisut har meldt ud at et oplæg til den nye fiskerilov vil blive fremlagt på efterårssamlingen i år.

Her håber bestyrelsesformanden blandt andet, at fiskerikommissionens anbefaling om transparens i forhold til fordeling af kvoter, vil blive en del af den nye lov.

- Det skal være tydeligt, hvilke principper man baserer beslutninger om kvotedeling og vilkår for IOK(individuelt omsætelige kvoter), så man kan agere på det i forhold til investeringer.

Når det kommer til investeringer er der et helt klart fokus for Polar Seafood de kommende år, fortæller Michael Binzer.

- Jeg har en ambition om, at vi skal blive en endnu større spiller i forhold til at udvikle et bæredygtigt fiskeri i Grønland og få skabt en fiskerflåde, der er up to date med ny teknologi og som har et mindre klimamæssigt aftryk.

Mere ud af den enkelte reje

Det handler også om at øge værdikæden på fabrikkerne, fordi det bliver vigtigt for det grønlandske samfund at få mere ud af den enkelte fisk eller reje, understreger han.

- Det at være på forkant med nogle af de muligheder, der ligger i at få en bedre og mere bæredygtig udnyttelse af vores fiskebestande er noget, der ligger mig meget på sinde.

Derfor kigger selskabet på muligheder for at den nye flåde også har hybridmotor, fangstredskaber som er bedre for miljøet og fokus på at optimere produktion ombord på fabrikkerne, så man for eksempel kan mindske bifangst.